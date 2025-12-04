El Mundial Juvenil de Raquetbol será inaugurado este viernes

El XXXVI Campeonato Mundial Juvenil de Raquetbol será inaugurado este viernes, a partir de las cinco de la tarde, en la parte frontal del pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con la participación de más de 300 atletas procedentes de 15 naciones.

La justa reunirá exponentes de alto nivel de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, China Taipei, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y República Dominicana.

Se competirá en seis categorías (U10, U12, U14, U16, U18 y U21) en las modalidades de individual, dobles femeninos, dobles masculinos y mixtos.

El presidente de la Federación Dominicana de Raquetbol, Rafael Fernández, manifestó que todos los cabos están atados para que el evento, el cual se extenderá hasta el sábado 13 de este mes, se escenifique con el éxito concebido.

Anunció que previo a la ceremonia de apertura se realizará la reunión técnica, en la que tomarán parte de los delegados de los países participantes, a los fines de definir los grupos y horarios de competencia.. La misma comenzará a las doce del mediodía y dos horas más tarde se llevará a cabo la de los árbitros.

Esta será la segunda ocasión que República Dominicana albergará el Campeonato Mundial Junior de Raquetbol. La primera vez ocurrió en 2015 y el país aprobó con altas calificaciones el reto.

“Ahora será igual o mejor”, aseguró Fernández, quien destacó que la calidez del dominicano aporta le confiere el toque extra a la organización del certamen.

La selección dominicana, que dirige Ricardo Mootuig, está conformada por 14 jugadores, incluidos varios niños y adolescentes de gran potencial que están llamados a relevar dentro de unos años a los que hoy visten las camisetas de la superior.

Al acto de apertura se espera la asistencia del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, del viceministro Administrativo de esa cartera, Franklin de la Mota, así como del presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe “Santo Domingo 2026”, José P. Monegro, entre otros.