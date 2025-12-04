Celebrarán torneo 30 aniversario del Sebelén Bowling Center

El tradicional torneo de boliche aniversario será celebrado este fin de semana con motivo especial de los 30 años del Sebelén Bowing Center, centro deportivo que ha formado a una cantidad de jugadores que han puesto en alto el nombre de la República Dominicana en eventos internaciones.

Los detalles del esperado torneo fueron ofrecidos por el inmortal del deporte Rolando Sebelén, quien destacó el gran entusiasmo que ha despertado el evento, que contará con premios especiales.

Sebelén manifestó que las competencias comenzarán a las 9:30 de la mañana, luego la ceremonia a las 12:00 del mediodía, donde estarán presentes deportistas, dirigentes federados y funcionarios. La segunda roda será a las 12:30 PM.

En cada ronda los bolicheros jugarán tres partidos.

La justa finalizará el domingo, con dos rondas, a las

9:30 am y las 12;30 meridiano , luego la premiación.

Sebelén manifestó que se premiará a los primeros lugares en parejas con handicap y en individual, que será en masculino y femenino.

Indicó que se espera una participación récord, con la celebración del Sebelén Bowling Center, en los 30 años, donde participarán 100 jugadores, en buscar de ganar los premios especiales, evento que tendrá como escenario las instalaciones del centro deportivo.

Se jugará en las categorías en dobles con hándicap en masculino y femenino, además sencillos scrath, en individual senior y súper senior.