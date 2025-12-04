Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Celebrarán torneo 30 aniversario del Sebelén Bowling Center

Rolando Sebelén, inmortal del deporte dominicana y fundador del Sebelén Bowling Center.

Listín DiarioSanto Domingo

El tradicional torneo de boliche aniversario será  celebrado este fin de semana con motivo especial de los 30 años del Sebelén  Bowing Center, centro deportivo que ha formado a una cantidad de jugadores que han puesto en alto el nombre de la República  Dominicana en eventos internaciones.

Los detalles del esperado torneo fueron ofrecidos por el inmortal del deporte Rolando Sebelén, quien destacó el gran  entusiasmo que ha despertado el evento, que contará  con premios especiales.

Sebelén manifestó que las competencias comenzarán a las 9:30  de la mañana, luego la ceremonia a las 12:00 del mediodía,  donde estarán  presentes deportistas, dirigentes federados y funcionarios. La segunda roda será  a las 12:30 PM.

En cada ronda  los bolicheros jugarán tres partidos.

La justa finalizará  el domingo, con dos rondas, a las 

9:30  am y las 12;30 meridiano , luego la premiación.

Sebelén manifestó  que se premiará  a los primeros lugares en parejas  con handicap  y en individual, que será  en masculino y femenino.

Indicó que se espera una participación  récord, con la celebración  del Sebelén  Bowling Center,  en los 30 años, donde participarán 100 jugadores, en buscar de ganar los premios especiales, evento que tendrá como escenario las instalaciones del centro deportivo.

Se jugará en las categorías en dobles con hándicap en masculino y femenino, además sencillos scrath, en individual senior y súper senior.

