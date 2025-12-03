Remo, atletismo, judo y boxeo consolidan a RD en Bolivarianos

El remo, con el atleta Ignacio Vásquez, brilló con una medalla de oro, mientras que el atletismo consiguió dos preseas de plata en la jornada de este miércoles de los Juegos Bolivarianos que se celebran en esta ciudad.

Además, el equipo mixto de judo obtuvo el bronce, en tanto que el boxeo se quedó con sendas preseas de tercer lugar tras las derrotas en la ronda de semifinal de Elen Roble y Johan Agüero.

Con las seis medallas, la República Dominicana suma un total de 43 metales, incluidos ocho de oro, 11 de plata y 24 de bronce, y se mantiene en la séptima posición del medallero general de la cita multideportiva.

REMO

Ignacio Vásquez se cuelga el oro en remo Juegos Bolivarianos

El atleta Ignacio Vásquez acaparó la presea de oro en la modalidad sencillo masculino (LM1x) de las competencias de remo que se celebra en la playa Cantolao, en la Punta, como parte de los XX Juegos Bolivarianos que se realizan en esta ciudad.

Vásquez recorrió la distancia de los 200 metros en un minuto, 31 segundos y 96 décimas (1:31.96) para alzarse con el metal de primer lugar y conseguir su segunda presea, tras la plata gana junto a Wilson José Restituyo en doble par ligero.

La plata la ganó el venezolano Andre Ricardo Mora Sosa, con tiempo de 1:35.30, mientras que el bronce recayó sobre César Cipriani Robles, de Perú, con 1:36.90.

Ignacio Vásquez, Jancarlos Tineo, Wendy Simó y Alison Galay competirán este jueves en la modalidad cuádruple mixto (4Mx+).

En otros resultados, Ignacio Vásquez y Jancarlos Tineo ocuparon la quinta posición en la final de la modalidad doble par masculino (M2X) de las competencias de remo de los Juegos Bolivarianos. La pareja quisqueyana hizo un tiempo de un minuto, 30 segundos y 97 décimas (1:30.97) en la distancia de los 200 metros.

En otro resultado, la pareja Wendy Simó Peña y Alisson Galay Morales no terminó la competencia de doble par femenino (W2X).

ATLETISMO

Relevo masculino 4x100 ocupa segundo lugar en Bolivarianos

La cuarteta masculina 4X100 conquistó la medalla de plata este miércoles en el atletismo que se celebra en el Estadio Atlético de la Videna como parte de los XX Juegos Bolivarianos que tienen lugar en esta ciudad.

El seleccionado quisqueyano, integrado por Christopher Reyes, Melbin José Marcelino Olivo, Lidio Andrés Feliz y Yancarlos Martínez, firmó el segundo mejor tiempo de la final de la especialidad al detener el reloj en 39.20 segundos.

El oro lo ganó la cuarteta de Colombia, integrada por Deiner Gualtoto, Enoc Marun Romero, Pedro Agualimpia Lemus y Ronal Langa Mosquera, la cual hizo un tiempo de 38.73 segundos, nuevo récord de los juegos Bolivarianos.

El bronce recayó sobre la representación de Venezuela, conformada por Ángel Paredes, Alexis Nieves Chaparro, David Vivas Larrua y Eubrig Maza Caraballo, con un tiempo de 39.31 segundos.

Cuarteta femenina 4x100, plata en atletismo Bolivarianos

LIMA, Perú. El seleccionado femenino dominicano se alzó con la medalla de plata en la modalidad 4x100 relevo femenino de las competencias del atletismo de los Juegos Bolivarianos.

La cuarteta quisqueyana, integrada por las velocistas Fiordaliza Cofil, Liranyi Alonso, Patricia Siné y Milagros Durán García, recorrió la distancia en 44.23 segundos, para quedarse con la medalla de plata.

La selección de de Colombia se adueñó del oro, con el mejor tiempo de 44.00 segundos, con las velocistas Angélica Gamboa Caicedo, Danna Banquez Ortiz, María Maturana Rentería y Marlet Ospino Ramos.

El bronce lo ganó la cuarteta de Chile, que recorrió la distancia en 45.08 segundos, producto de la actuación de Anaís Hernández Alegría, Antonia Ramírez Muñoz, Javiera Cañas Cambetta y Macarena Borie Giralda.

En otros resultados, Lidio Andrés Feliz quedó en la cuarta posición y tercero en la primera serie, con tiempo de 20.73 segundos en la semifinal de los 200 metros masculinos, donde Christopher Reyes arribó en el séptimo lugar y tercero en la segunda serie, con 21.01 segundos.

En los 200 metros femeninos, Milagros Durán García finalizó en el séptimo lugar general y cuarta en la primera serie clasificatoria, al recorrer la distancia en 24.38 segundos.

En la final de los 400 metros planos femeninos, Estrella De Aza Henrry ocupó el cuarto lugar, con 54.10 segundos, mientras que Bianka Acosta Mercado quedó sexta, con 54.65 segundos.

En masculino, Wilbert Encarnación Luis llegó en la cuarta posición a la meta al recorrer la distancia en 47.36 segundos.

JUDO

La delegación dominicana de judo concluyó su participación en el torneo de ese deporte de los XX Juegos Bolivarianos con una medalla de bronce equipo mixto al superar por 4-1 a la representación de Perú.

La tropa quisqueyana fue superada 2-3 por el seleccionado de Colombia, y 1-4 por la representación de Venezuela en la competencia que se llevó a cabo bajo el sistema todos contra todos en el Polideportivo 03, en la Videna.

Con la presea de bronce, el judo dominicano ocupó el tercer lugar general en la tabla de ese deporte al alzarse con un total de nueve medallas, incluidas tres de oro, una de plata y cinco de bronce.

En los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, la República Dominicana ganó dos medallas de oro en judo, una de bronce y otra de plata en el equipo mixto. Los oros fueron para Moira Morillo y José Nova.

BOXEO

El pugilista José Agustín avanzó a la final, mientras que Elen Roble y José Agustín se quedaron con sendas medallas de bronce en la velada este miércoles del torneo de boxeo que se celebra en el Centro de Convenciones de Ayacucho como parte de los XX Juegos Bolivarianos.

Agustín superó por superioridad técnica (RSC) a Jimmy Quiroz, de Bolivia, en la semifinal de la categoría más de 90 kilos, triunfo que le aseguró la presea de plata. El peleador quisqueyano enfrentará este jueves por el oro a Gerlon Congo, de Ecuador.

Mientras, Elen Roble, en los 51 kilos, cayó por 0-5 ante Ana Baylon, de Perú, en la semifinal, mientras que Johan Agüero Montaño fue superado en el segundo asalta por RSC por el colombiano Yilmar González, en pleito de los 60 kilos.

BOLICHE

En la final individual femenina, Shantalle Hungría Henríquez quedó en el puesto 16 al tumbar 1054.00 pines, mientras que Letizia Santos Valera ocupó el lugar 20, con 987 pines al suelo, en tanto que Paula Díaz Mézquita terminó en el peldaño 23 con 935, y Carmina Vásquez derribó 905 pines, para finalizar en el lugar 24.

ECUESTRE

La República Dominicana figura en el cuarto lugar, con una puntuación de 26.82, en la especialidad Salto Equipo Mixto de las competencias de ecuestre que se celebran en la Escuela de Equitación del Ejército.

Juan José Bancalari Elmúdesi, con 5.24 puntos, finalizó en el séptima posición; Aida Sánchez Ravelo, con 5.97, concluyó en octavo peldaño, mentra que Manuel Fernández Haché quedó en el lugar 20, con 20.32, y Manuel Bancalari Elmúdesi, con 56.61, ocupó el puesto 28.

GOLF

El golfista Willy Pumarol tuvo una segunda ronda destacada al firmar tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo el par 71 del campo Lima Golf Club.

Pumarol fue segundo en la jornada y ocupa esa misma posición en la tabla general con 137 golpes, a cinco palos del líder y empatado con Gabriel Francisco, de Chile: y Juan Miguel Ramírez, de Venezuela.

El colombiano Manuel Torres es el líder tras una segunda ronda de 64 para un score general de 132.

El también dominicano Juan José Guerra tiró 68 golpes en la segunda ronda y suma 140 para ubicarse en la séptima posición.

El golf de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se juega a cuatro rondas.

SKATEBOARDING

Juan Fabián Ruiz avanzó a la final de la modalidad park masculino al ocupar el cuarto lugar en la clasificatoria, con una puntuación de 8.63, mientras que Ámbar Silverio Bautista hizo lo propio en Street femenina, al quedar en la quinta plaza, con 6.00.

TRIATLÓN

Alesis Gabriel Vásquez hizo un tiempo de una hora, seis minutos y 25 segundos, para terminar en la posición 20 de las competencias de triatlón, mientras que Víctor Aurelio Feliz quedó en el lugar 19 al hacer un crono de 1h 03:34.00.

En femenino, Nashla Pujols de Jesús terminó en el puesto 19, con un tiempo de 1h 29:43.00, y Yosanna Peña Rosario quedó en la posición 20, con 1h 29:07.

VOLEIBOL DE PLAYA

La pareja dominicana, integrada por Hayerlin de Jesús Goris y Melvin de Jesús Albino, cayó por 0-2 (17-21, 29-31) ante el dueto de Chile, conformado por Fernando Quintero y Vicente Droguett Torrealba en el primer partido del torneo de Voleibol Playa.

En el segundo encuentro, Hayerlin de Jesús Goris y Melvin de Jesús Albino derrotaron 2-0 (21-17, 21-19) a los ecuatorianos Dany León Nieves y Julio Estupiñán Centeno.

En femenino, las dominicanas Julibeth Payano Veras y Yari Cleto Rosario perdieron 0-2 (21-13, 21-16) ante la representación de Venezuela, conformada por Darlin Rodríguez y Sara López Alaña.

Las quisqueyanas están obligadas a ganar los dos compromisos que tienen este jueves.

TENIS

Peter Bertrán avanzó a la semifinal de sencillos masculinos al derrotar 2 sets por 0 (6-2, 6-1) a Santiago Lora, de Bolivia, en el torneo de tenis de los Juegos Bolivarianos.