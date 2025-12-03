Belichick y Kraft, finalistas para el Salón de la Fama del Fútbol Americano

Bill Belichick y Robert Kraft, dos de los pilares clave en la dinastía de los Patriots de Nueva Inglaterra, fueron seleccionados como finalistas para la clase del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional de 2026.

Belichick fue elegido como candidato a entrenador y Kraft como contribuyente en los resultados anunciados el miércoles. Tres candidatos senior también llegaron a la etapa final: Ken Anderson, Roger Craig y L.C. Greenwood.

Los miembros del comité de selección de 50 personas pueden votar por tres de los finalistas bajo las reglas establecidas el año pasado, con los candidatos necesitando el 80% de los votos para ingresar al Salón. Un máximo de tres candidatos puede alcanzar ese umbral. Si ningún candidato obtiene el 80%, el que reciba más votos será elegido.

El comité también votará sobre 15 finalistas de la era moderna que aún están por determinarse, con entre tres y cinco de esos candidatos garantizados para ingresar al Salón.

Belichick fue contratado por Kraft en 2000 y llevó a la franquicia a seis campeonatos de Super Bowl y tres apariciones más en el juego por el título durante un período de 18 años de 2001 a 2018. Las 333 victorias de Belichick en la temporada regular y los playoffs con Nueva Inglaterra y Cleveland son las segundas más altas después de las 347 de Don Shula. Ganó el premio al Entrenador del Año de la NFL de AP en tres ocasiones.

Belichick también fue uno de los mejores asistentes defensivos del juego antes de hacerse cargo de los Patriots, ganando dos Super Bowls más como coordinador defensivo de los Giants de Nueva York.

La carrera de Belichick tuvo manchas. Fue implicado en un escándalo de robo de señales llamado “Spygate” en la temporada 2007 y fue multado con 500.000 dólares después de que el equipo fuera sorprendido filmando señales defensivas de los Jets de Nueva York durante un juego.

La etapa de Belichick en Nueva Inglaterra terminó después de la temporada 2023 y acaba de terminar su primer año como entrenador en la Universidad de Carolina del Norte.

Kraft compró a los Patriots en 1994, con las 10 apariciones del equipo en el Super Bowl desde entonces siendo la mayor cantidad para cualquier propietario en la historia de la NFL. El equipo fue al Super Bowl en su tercera temporada bajo Bill Parcells y luego nueve veces más con Belichick como entrenador.

Kraft ha sido miembro de varios comités de propietarios de la NFL y jugó un papel clave en la resolución del cierre patronal de 2011.

Anderson fue seleccionado para el Pro Bowl en cuatro ocasiones con Cincinnati y ganó el MVP en 1981, cuando ayudó a los Bengals a llegar a su primer Super Bowl antes de perder contra San Francisco. Cuando Anderson se retiró después de la temporada 1986, ocupaba el sexto lugar de todos los tiempos con 32.838 yardas por pase y el 13º con 197 pases de touchdown.

Craig fue una parte clave de la dinastía de San Francisco en la década de 1980 con su habilidad como corredor físico y como receptor saliendo desde atrás. Craig fue el primer jugador en totalizar 1.000 yardas por carrera y 1.000 yardas por recepción en la misma temporada, lo que ocurrió en 1985, y lideró la NFL con 2.036 yardas desde la línea de golpeo en 1988 cuando ayudó a los 49ers a conquistar el Super Bowl.

Craig también formó parte de los equipos ganadores del título en San Francisco en las temporadas 1984 y 1989. Sus 410 yardas desde la línea de golpeo en esas victorias del Super Bowl son las terceras más altas de la historia, detrás de Jerry Rice y Franco Harris, miembros del Salón de la Fama.

Greenwood es el miembro más destacado de la defensa dominante de los Steelers que ayudó a la franquicia a ganar cuatro títulos de Super Bowl en un lapso de seis temporadas desde 1974 hasta 1979 que no está en el Salón. Joe Greene, Jack Lambert, Jack Ham, Donnie Shell y Mel Blount ya han sido incluidos.

Greenwood fue miembro del equipo de la década de 1970, fue dos veces All-Pro y participó en seis Pro Bowls en una carrera de 13 años. Se retiró un año antes de que los sacks se convirtieran en una estadística oficial, pero la investigación de Pro Football Reference le acredita con 78 a lo largo de su carrera como ala defensiva en esos equipos.

Entre los candidatos que no avanzaron desde la etapa semifinal se encuentran Tom Coughlin, Mike Shanahan y George Seifert, entrenadores ganadores de dos Super Bowls. También Bud Adams, fundador de los Oilers de Houston y figura clave de la AFL; Otis Taylor el ex receptor en la AFL; y Steve Tasker, figura de los equipos especiales de los Bills de Buffalo.