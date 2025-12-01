Las Artes Marciales tienen a 12 nuevos inmortales

Alegrías, satisfacción, lágrimas, anécdotas, compromiso social, confraternidad y misión cumplida, matizaron ayer la exaltación del XIV Ceremonial del Salón de la Fama de las Artes Marciales que estuvo dedicado al maestro Miguel Peña In Memoriam, y que congregó a cientos de esa familia deportiva que se dieron cita en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El doctor Norberto Puello, presidente del Salón de la Fama, dio las palabras de bienvenida y felicitó a cada uno de los exaltados y reconocidos, así como a los patrocinadores y a la familia de las artes marciales.

Los deportistas que recibieron el baño de la inmortalidad, cargado de emoción, fueron Leidi Germán, Ekers E. Raposo, Félix Lebrón, en Judo; Abraham Tabar en Ju-Jitsu, Miguel Abreu (Kung fu) y en Karate, Alberto Moreta Mancebo, Alcibíades Peña Escalante y Edwin Beltré.

Igualmente Juan Raúl Suazo Melenciano, en Kung Fu; Alejandro Serrallés, en Ju-Jitsu; José R. Del Rosario, en Kung Fu; José Manuel Silverio, Jorge Amauri Guerrero, en Tae Kwon Do, al igual que Héctor Pilier, como propulsor en Tae Kwon Do de La Romana.

El XIV Ceremonial de las Artes Marciales contó con el respaldo del Distribuidora Corripio y la Fundación Macarulla.

Los trabajos de la actividad fueron llevados por el presidente de honor, el empresario y deportista Fernando Hasbún.

Estuvieron presentes el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez; el empresario Lisandro Macarrulla, Jesús Feris Iglesias, el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota, entre otros.

Ekers E. Raposo Peña llevó como edecán a Radhamés Lora Salcedo; Félix Antonio Lebrón a Bachelie Lebrón; Leidi Germán a Santa Tejeda; Alejandro Serrallés a Eduardo Cunillera; M Abraham Tabar a Angel Abraham Tabar , Alberto E. Mancebo Moreta a Rita Nathali Borges; Alcibíades Peña a Ramón Precinal y Edwin Beltré a Aida Beltré.