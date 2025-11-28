Triana, Ramírez y Rodríguez ganan oro en el inicio XLII Invitacional Delfines de Naco

Los nadadores Sarah Sofia Triana Ramos y Matías Ramírez, de los Delfines del Naco y Juliette Rodríguez, de ACDA, consiguieron medallas de oro este jueves del XLII Invitacional Internacional de Natación Delfines de Naco, que se celebra hasta el domingo en el Complejo de Piscinas de la Pontificia Universidad Católica Madre & Maestra (PUCMM), en Santiago de los Caballeros.

Luego del primer día de actividad, los Delfines del Naco domina el medallero con 137 puntos, Marlins de Arroyo Hondo en segundo con 92 puntos, Loyola con 72, en cuarto está la Academia Deportiva Acuática con 67 y en el quinto peldaño figuran los Angeles del Centro Español con 40.

En 1,500 metros.

1 Sarah Sofia Triana Ramos, de los Delfines del Naco, con tiempo de 18:11.78 9.

2 Isabella Hernández de CDA con tiempo de 18:47.55 7.

3 Maria Paz Landaeta Martinez, de ALB con registro de 19:09.59 6.

Varios nadadores se lanzan a la alberca en una de las pruebas del Invitacional Delfines del Naco.

1500 masculino

1 Matías Ramirez, Delfines de Naco, con tiempo de 16:30.77 9.

2 Adrián Rivera, de LAC con 17:15.40 7.

3 Nicolás Salguero, de CLS con tiempo de17:36.24 6.

9-10 en 200 metros

1 Juliette Rodríguez, de ACDA con 2:58.62 9

2 Sarah Marie Polanco, de MAH con 3:00.22 7

3 Wenyali Gómez Moreno de BARR-NJ con tiempo de3:00.24 6

En 11-12 años en 200 metros

1) Samuel Cabrera 12 Delfines del Naco con 2:47.52 1

2) Samuel Raeder 11 ZEUS-CT 2:48.39

3) Gonzalo Ramirez 12 SDCC 2:48.55

548 atletas compiten

Julio Camejo, presidente de los Delfines del Naco, dijo que se trata de la competencia internacional de clubes o equipos de natación más emblemática del área Centroamericana y del Caribe, la cual se celebra por sexta vez en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El presidente de la Junta Directiva, Mario Alvarez Soto, afirmó que, nueva vez, están brindando todas las facilidades a los Delfines del Naco para que pongan en alto el nombre de la entidad y de la República Dominicana.

Entre los países que compiten desde este jueves, están Antigua & Barbuda, Aruba, Colombia, Costa Rica, Curazao, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, quienes competirán en las categorías infantiles (9 – 10 y 11 – 12 años), juveniles (13 – 14 y 15 – 16 años), y mayores de 17 años en adelante, quienes estarán en las modalidades de 50, 100, 200, 400, 800 y 1500 metros estilo libre; 50, 100 y 200 en los estilos dorso, pecho y mariposa; 200 y 400 metros combinado; y relevos libres, combinados y mixtos.