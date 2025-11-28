Pigozzi gana plata en esquí, taekwondo aporta tres bronces en Juegos Bolivarianos

La República Dominicana arribó a 18 medallas este viernes en los XX Juegos Bolivarianos tras la actuación del atleta Andrea Pigozzi, quien obtuvo plata en salto Esquí Náutico, y el taekwondo logró tres metales de bronce en el primer día de competición de esa disciplina.

Con las cuatro preseas este viernes en la VI jornada de la cita multideportiva bolivariana, la delegación quisqueyana figura con una medalla de oro, seis de plata y 11 de bronce.

El hockey sobre césped masculino ocupó el cuarto lugar del torneo al caer en tanda de penales 2-3 ante la representación de Perú.

Los atletas de esgrima no superaron la instancia de los cuartos de final en la modalidad sable y en individual.

Para este sábado se llevará a cabo la segundo jornada del taekwondo, así como las finales de la gimnasia artística, donde la República Dominicana estará presente con tres atletas.

esquí náutico

Andrea Pigozzi conquistó la medalla de plata en la modalidad salto masculino de las competencias de Esquí Náutico celebradas este viernes en el Club Náutico Bujama Lacus, Laguna Bujama correspondiente a los XX Juegos Bolivarianos 2025.

Andrea logró un salto de 49.90 metros para quedarse con el metal de segundo lugar en la especialidad, que tuvo como ganador al chileno Sergio Barrientos Fernández, quien firmó un salto de 56.20 metros.

El bronce fue para José Browne Bezanilla, de Chinle, con una ejecución de 46.40 metros.

El también dominicano Paolo Pigozzi ocupó el cuarto peldaño en la especialidad, con un salto de 45.80 metros.

En la modalidad de figuras, Paolo Pigozzi terminó en el quinto lugar, tras sufrir dos caídas mientras ejecutaba la rutina, para terminar con una puntuación de 2,360 puntos.

En la clasificación, el atleta ocupó el quinto peldaño con una puntuación de 3,150.

Mientras, Andrea Pigozzi se quedó corto de alcanzar la final al quedar en el puesto 12, en la misma modalidad, con 200 puntos.

En la modalidad slalom, Andrea quedó en el quinto peldaño, mientras que Paolo terminó en el sexto puesto.

Con un total de 1,990 unidades, en tanto que Francesca Pigozzi quedó en el lugar cinco de la especialidad Figuras Femeninas de las competencias de Esqui Náutico.

En salto, Francesca ocupó el cuato puesto, con 28.10 metros, y en slalom fue cuarta.

taekwondo consigue tres medallas de bronce

Pedro Luis Martínez, Sául Taveras y María Peña se alzaron con una medalla de bronce cada uno en el primer día de competencia del torneo de taekwondo que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho como parte de los XX Juegos Bolivarianos.

En los cuartos de final, Pedro Luis Martínez derrotó en los cuartos de final por superioridad (RSC) a Luis Acosta, de Venezuela, en el primer combate de la categoría 68 a -80 kilos, y en la semifinal fue superado 1-2 por el colombiano Miguel Trejos.

Joaquín Churchill Martínez consiguió el oro para Chile al vencer al colombiano Miguel Trejos, quien se quedó con la plata. Juan Pablo Montalvo, de Bolivia, se adjudicó el otro bronce.

En el peso 58 a -68 kilos, Sául Taveras se quedó con el bronce al perder en la semifinal por 0-2 ante Cristian Olivero, de Chile. En los cuartos de final, Taveras derrotó por 2-1 a Elvio Costas, de Bolivia.

El chileno Cristian Olvero Toro se alzó con el oro al derrotar al venezolano Yohandri Granado, quien se quedó con la plata. El peruano Alejandro Castillo Ramos obtuvo el otro bronce.

María Peña, en 49 a -57 kilos, obtuvo el bronce al caer por 0-2 ante Alexmar Sulbarán, de Venezuela. En los cuartos de final, Peña derrotó 2-0 a Alicia Valdez, de Paraguay.

En otro resultado, Vanessa Lara, en -49 kilos, no superó la ronda de los cuartos de final al ser superada 0-2 por Andrea Ramírez, Colombia.

El oro lo ganó la venezolana Sulbarán, quien superó en la final a la peruana Camila Cáceres. El otro bronce fue para la colombiana Angie Prieto Berdugo.

hockey sobre césped

El equipo masculino de hockey sobre césped se quedó a las puertas de adjudicarse la medalla de bronce al perder, en tanta que penalti, 2-3 ante el seleccionado de Perú.

El partido, que entregaba la medalla de tercer lugar, quedó igualado 3-3 al concluir el tiempo reglamentadio. El torneo se jugó en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, de Villa del Triunfo.

Con el resultado adverso, el conjunto dominicano de hockey sobre césped ocupó la cuarta posición y finalizó con récord de 2-3.

Ramón Junior Domínguez y Jeffrey Monción Maleno anotaron los dos goles en la instancia de penalti, mientras que, por Perú, perforaron la red Adrián Huanca Dávila, Rodrigo Díaz Espinoza y Sebastian Dennison Cuneo.

El partido se fue a la tanda de penalti tras el empate 3-3 al concluir el tiempo reglamentario. Francisco Javier García Peña, con dos dianas, y Bladis Quezada Cuevas, con uno, fueron los autores de los goles por la tropa dominicana, mientras que por Chile, Rodrigo Díaz Espinoza, Camilo Cotrina Ruda y Adrián Huanca Dávila.

Chile se colgó el oro al imponerse ante Venezuela, que sumó la presea de plata.

esgrima

El equipo masculino de la modalidad sable de las competencias de esgrima, integrado por Gabriel Alfau Laracuente y Héctor Palacios Murillo, perdió 38 por 45 en los cuartos de final ante la representación de Perú, conformada por Fabrian Huapaya y Lukas John.

En individual, Gabriel Alfau Laracuente quedó en la cuarta posición del Grupo I y séptimo en general en sable masculino al sumar dos puntos, producto de dos triunfos y tres derrotas en cinco partidos ganadoso.

Mientras, Héctor Castro Linares ocupó el lugar 12 tras cinco derrotas sin triunfos.

gimnasia artística

El atleta Wilfri Manuel García clasificó a la final en piso y salto, aparatos de las competencias de la gimnasia artística que se lleva a cabo en el Coliseo de Gimnasia de la Villa El Salvador como parte de los XX Juegos Bolivarianos.

En piso, Wilfri ocupó el octavo puesto, con una puntuación general de 12,566, la cual le valió el primer puesto del grupo 2. En salto, el gimnasta entró noveno, con 13.250 puntos.