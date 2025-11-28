Dupla femenina de bádminton muestra con entusiasmo su presea de plata

La sonrisa y alegría que mostraron Nairobi Jiménez y Clarissa Confident en su regreso a República Dominicana fue el reflejo de haber conquistado medalla de plata en la modalidad de dobles femeninos en el torneo de bádminton de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

“Estoy muy orgullosa y satisfecha con el trabajo realizado”, expresó una sonriente Jiménez, mientras que Confident agregó “estamos feliz, entusiasmadas y alegres. De verdad que no podemos pedir más”.

Pese a no lograr el oro en la final, donde cayeron 2 sets por 0 frente a las guatemaltecas Nikte Sotomayor y Diana Corletto, la dupla quisqueyana valoró el resultado general, señalando que la competencia les sirvió para medirse a atletas que verán el próximo año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán como sede Santo Domingo.

“Ahora en estos Bolivarianos nos enfrentamos a parejas que veremos el año que viene y pudimos vencer a tres de ellas, lo cual nos ayudará a seguir mejorando y preparándonos”, señaló Jiménez.

El entrenador Wilton Tavárez destacó que es un gran logro para el país que el par de chicas pudieran aportar dicha medalla en estos Juegos Bolivarianos, ya que es parte de la preparación de cara a Santo Domingo 2026.

La selección de bádminton que compitió en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 arribó a suelo dominicano próximo al mediodía de este viernes por el Aeropuerto Internacional Las Américas Doctor José Francisco Peña Gómez. Los atletas llegaron acompañados de los entrenadores Wilton Tavárez y Maikel Moreno.