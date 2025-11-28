Club Villa Francisca se corona como el gran campeón invitacional de judo

La representación del Club Villa Francisca conquistó el primer lugar general del torneo de Judo Invitacional Villa Francisca 2022 en las instalaciones de la emblemática entidad enclavada en el populoso sector capitalino.

En el certamen, el cual tuvo una dedicatoria especial al sensei (sexto Dan) John Edward Adams Pérez, la delegación de judo de Villa Francisca acumuló un total de 755 puntos, producto de siete medallas de oro, cinco de plata e igual cantidad de bronce.

El trofeo de segundo lugar general recayó sobre la Asociación de Judo de Monte Plata, que obtuvo cuatro preseas doradas, una de plata y otra de bronce, para un total de 411 tantos.

El Club Judo Naco, con 212 puntos, fue premiado con el trofeo de tercer puesto. Los judocas naqueños sumaron dos metales dorados, uno de plata y un par de bronce.

El cuarto lugar fue para la Asociación de Judo de Barahona, que alcanzó dos preseas de oro y una de plata, para 210 puntos, mientras que el Club Casa Nacional, con 200 unidades, tras dos oros, quedó en el quinto peldaño, y la provincia Santo Domingo, con un oro, dos medallas de plata y par de bronce, finalizó en la sexta posición.

El torneo de Judo Villa Francisca contó con el apoyo de Farmacias GBC, SIMV, Cooperativa Banreservas, Iparra del Caribe, Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) y la Fundación Leidi Germán, entidad que entregó una tablet al atleta Jeniel Morillo, de la Asociación de Judo provincia Santo Domingo, como el mejor ippon propinado.

Como parte del programa del certamen, se llevó a cabo una breve ceremonia de inauguración, donde los directivos del Club de Judo Villa Francisca motivaron la distinción al sensei John Adams, al tiempo que resaltaron su trayectoria en la disciplina.

En el torneo tomaron parte delegaciones de nueve asociaciones de judo del país y de seis clubes.