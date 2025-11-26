La Vega celebra una competencia de biatle escolar

La Asociación Vegana de Pentatlón Moderno (Asovepemo) celebró recientemente con un rotundo éxito el III Biatle Escolar para niños y jóvenes entre los 11 y 17 años, en el Centro Acuático de La Vega.

El campeonato escolar, que realizó en las disciplinas deportivas de carreras (atletismo) y natación, fue dedicado de manera especial y conjunta al vicealmirante (r) José Roberto Muñoz Monción, de la Armada de República Dominicana, y al cronista deportivo Alberto Rodríguez Mella, director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

La organización estuvo a cargo del Comité Ejecutivo de la Asovepemo, que preside el periodista deportivo vegano José Pérez, quien destacó la dedicatoria a un reputado y connotado vegano como lo es el vicealmirante (r) Muñoz Monción, y a Rodríguez Mella.

“Ese honorable militar, que hoy está puesto en la condición de retiro en nuestras Fuerzas Armadas, es un brillante emprendedor que logró trascender a base de trabajo y esfuerzo, poniendo en alto nuestra ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca de La Vega”, dijo Pérez.

Los atletas escolares ganadores en la categoría U11 femenino fueron Camille Estévez, medalla de oro, tras conseguir un tiempo de 4´30”; la presea de plata recayó en Nicole Quezada, 5'34"; el bronce en Kiara González, 5'45"; y en cuarto lugar, Allison Diaz, 8'13".

En masculino, el metal dorado correspondió al atleta William Almánzar, tiempo de 6'04".

En U13 femenino, Jade Santos, registró 4'29", y en segundo, Anayah Holguín, 6'03", y en masculino ganó oro Felix González, 5'04", y en segundo lugar, Edwin Mercedes, 5'41".

En U15 masculino, dominó Saul Moronta, 6'41", en segundo Jesús Marte, 6'50", y tercero Joan Santos, 7'01", mientras que U17 femenino el primer lugar fue para Yadeisy Marte, 7'47", el segundo de Nashla Grullón, 8'58", el tercero de Brandy Benjamin, 9'09", y el cuarto peldaño de Naomi Madé, 9'28". Y en varones, Steven De la Cruz, consiguió el oro.