Pie y Jiménez aseguran bronce, avanzan a semis en dobles de bádminton de los Juegos Bolivarianos

La pareja integrada por las dominicanas Laritza Pie y Nairobi Jiménez aseguró la medalla de bronce y pasó a la serie semifinal de doble femenino al vencer a El Salvador en el torneo de bádminton correspondientes a los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima Ayacucho 2025.

Las dominicanas superaron a la dupla centroamericana 20-16 en un reñido encuentro en el que las criollas demostraron su gran avance en el deporte de la raqueta y el volante.

Sobre ese particular, Nairobi Jiménez dijo sentirse muy feliz de que junto a su co-equipera pudieron vencer a las salvadoreñas y por ende asegurar la medalla de bronce del magno certamen latinoamericano.

La aguerrida jugadora confesó que sintió mucha presión, y que fue un "reto super fuerte, y como todos vinimos a por una medalla. Cuando nos enfrentemos esta tarde con Colombia trataremos de conseguir el oro".

De su lado, Lariza Pie confesó al periodista Neftalí Ruiz que al igual que Jiménez sintió mucha presión, pero luego que logramos soltarnos y relajarnos pudimos vencer en este encuentro".

Destacaron que tendrán un duro encuentro con las colombianas con las que se han enfrentado y vencido en otros eventos internacionales.

"Ya obtuvimos la medalla de bronce; ahora solo nos queda cambiarle el color", dijo de manera jocosa Lariza Pie.

La delegación dominicana de bádminton está encabezada por el presidente de la FEDOBAD, Nelson Javier Ozuna, e integrada por los atletas Nairoby Jiménez, Alisa Juleixi Acosta, Víctor Ovalles, Yonatan Linares, Clariza Confident, Anderson Taveras, Daniela Acosta y los entrenadores Wilton Tavárez y Maykel Moreno.