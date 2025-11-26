El COD devolverá este martes los 14 millones a Miderec, viene contrademanda

El Comité Olímpico Dominicano (COD) devolverá en la mañana de hoy al Ministerio de Deportes (Miderec) los 14 millones de pesos que dispuso el Gobierno para la preparación de los atletas de las suspendidas federaciones de Bádminton, Esgrima, Pentatlón Moderno y Surfing con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe “Santo Domingo 2026”.

Luis Chanlatte, secretario general del COD, informó que la entrega de los recursos se hará al licenciado Juan de Dios Rodríguez, director Financiero de la cartera deportiva oficial.

Luis Chanlatte, secretario general del Comité Olímpico.

“El Comité Olímpico, con esta acción, se desliga de la preparación de los atletas de esos deportes de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”, manifestó Chanlatte.

“Esperamos que Miderec, el Comité Organizador de los JCC 2026 y Centro Caribe Sports puedan encontrar una solución para la creación de comisiones mixtas para el manejo de esos fondos y los atletas junto a sus entrenadores”.

Consideró que el COD, “hasta hoy hizo lo posible para preparar esos atletas”, pero, dijo, que por esa acción está siendo víctima de una campaña temeraria de descrédito por parte de algunos directivos de esas federaciones suspendidas.

José Alberto Ortiz Beltrán, representante legal del COD.

contra demanda

El COD demandó este martes el levantamiento del embargo, el levantamiento de la oposición de pago a sus cuentas bancarias y la declaración de litigación temeraria de las cuatro federaciones que hicieron la oposición de pago, así como a su abogado, el doctor Ronald Santana.

La demanda será conocida a partir de hoy por la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a cargo del juez Miguel Díaz Villalona.

Precisó que la atribución de referimiento es un procedimiento especial previsto por la Ley número 834 de 1978 para situación de extrema urgencia, como lo constituye la paralización de las cuentas bancarias del COD en medio de la celebración en Santiago de Chile de la celebración de los XX Juegos Bolivarianos, que tienen como sede a Lima, Perú, donde el país tiene una delegación de 350 atletas.

El licenciado José Alberto Ortiz Beltrán, representante legal del COD, explicó que se incluyó al doctor Santana como parte demandada porque fue quien hizo el acto, el que consideró ilegal, para que se le retuvieran los fondos a ese organismo.

“Cuando un abogado hace una actuación ilegal, aunque su cliente se la mande a hacer, el abogado también puede ser demandado y en este caso en litigación temeraria para que el juez lo declare como litigante temerario y le fije una multa porque lo que él hizo fue abiertamente ilegal”, argumentó.

“Es la segunda vez en dos años que al Comité Olímpico le embargan las cuentas. El mismo abogado y el mismo grupo”, declaró el licenciado Ortiz Beltrán en referencia a la congelación a una situación similar ocurrida en 2023.

Como respuesta se hizo una asamblea general extraordinaria de federaciones deportivas afiliadas al COD, la cual trató sobre el embargo de sus cuentas bancarias por parte de los directivos de la Federación de Tiro, hasta ese día presidida por el ex general Manuel de Jesús Figuereo Félix.

Sobre la manifiesta intención del doctor Santana de someter al COD por alegadamente haber sustraído los 14 millones de pesos que destinó el gobierno en junio pasado a las federaciones de Bádminton, Esgrima, Pentatlón Moderno y Surfing para la preparación de sus atletas, expresó que se trata de palomas tirándoles a las escopetas.

“Realmente, aquí no hay causa de querella penal”, aseguró. “El que ha cruzado una línea que podría llevarlo tanto a él como a sus clientes a ser sometidos penalmente es él, porque está tratando de apropiarse de unos fondos para sus clientes, que no tienen ningún derecho a manejar porque son federaciones que están suspendidas por una asamblea general de federaciones del Comité Olímpico”.

Apuntó que “aunque es cierto que un tribunal civil revocó esas suspensiones, pero la Corte de Apelación Civil está apoderada de un recurso de apelación que presentó el comité olímpico y que precisamente hoy (ayer) quedó en estado de ser fallado.

En tal sentido, subrayó que, “por lo tanto” el doctor Santana no tiene ninguna calidad para manejar esos fondos ni sus clientes tampoco.