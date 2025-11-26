El ciclista Chris Froome vuelve a entrenar tras cirugía y comparte emotiva foto

Chris Froome volvió a subirse a una bicicleta.

Menos de tres meses después de que se sometió a una cirugía tras un grave accidente, el cuatro veces campeón del Tour de Francia publicó una selfie en Instagram mostrándose en una carretera de la Costa Azul. Vestido con su equipo de entrenamiento y sonriendo, el ciclista británico de 40 años posó con el amanecer de fondo.

Froome sufrió una vértebra fracturada, un pulmón colapsado y cinco costillas rotas en el accidente durante entrenamiento en Francia.

“Ha sido un camino difícil de regreso después de mi último accidente, pero se siente tan bien finalmente estar aquí girando las piernas y en la carretera de nuevo”, escribió Froome. “Cada contratiempo te enseña algo... este me recordó que debo desacelerar, sanar y disfrutar de las cosas simples de la vida.”

El contrato de Froome con Israel-Premier Tech —que se renombrará como NSN Cycling Team en 2026— expira este año. El ciclista no anunciado sus planes para la próxima campaña.

Froome conquistó el Tour de Francia en 2013, además de tres veces consecutivas de 2015 a 2017.

En 2019 tuvo que pausar su temporada tras estrellarse mientras entrenaba durante el Critérium du Dauphiné, un evento que había estado utilizando para afinar antes de intentar igualar el récord con su quinto título del Tour. El accidente le dejó con un fémur derecho fracturado, un codo fracturado y costillas fracturadas, y sin poder competir en el Tour.

Después de regresar a las competencias, Froome nunca volvió al nivel que le ayudó a coronarse campeón de la Vuelta a España (en 2011 y 2017) y el Giro de Italia (2018) además de sus cuatro coronas del Tour.