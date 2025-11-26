Bádminton asegura plata y canotaje gana bronce en los Juegos Bolivarianos

El bádminton y el canotaje se anotaron este miércoles en el medallero de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima.

Nairobi Jiménez y Clarissa Confident pasaron a la final de dobles femeninos del torneo de bádminton, y obtuvieron el derecho de pelear la final por el oro este jueves ante el dueto de Guatemala.

Las quisqueyanas derrotaron 2 sets por 1 a las representantes de Colombia, en un emocionante partido celebrado en el Polideportivo Videna 02.

Mientras, Cristian Guerrero García, en canotaje, modalidad K1 200 metros, arribó en la tercera posición para adjudicarse la medalla de bronce de la especialidad.

El equipo de softbol femenino derrotó a Bolivia y disputará la presea de bronce ante este mismo seleccionado.

La delegación se mantiene en el séptimo puesto con un oro, cinco medallas de plata y seis de bronce, para un total de 12 metales.

bádminton

Nairobi Jiménez y Clarissa Confident avanzaron a la final de dobles femeninos al derrotar 2 sets por 1 a la pareja, integrada por Juliana Giraldó Andrade y Karen Patiño Marin, de Colombia, en la semifinal del torneo de bádminton de los XX Juegos Bolivarianos que se celebran en esta ciudad.

Con el triunfo, Jiménez y Confident aseguraron la presea de plata y enfrentarán este jueves al dueto de Guatemala, integrado por Nikte Sotomayor y Diana Corletto, que venció 2-0 (21-14, 21-17) a las peruanas Inés Castillo y Namie Miyahira.

“Ha sido un juego muy difícil, teníamos el compromiso de cambiar el color de la medalla y lo hicimos. Conocemos nuestras rivales y vamos con ganas por ese oro”, destacaron Nairobi y Clarissa al concluir el partido.

En los cuartos de final, Jiménez y Confident doblegaron 2 sets por 0 (21-18, 21-16) a las salvadoreñas Daniel Hernández y Fátima Centeno.

En dobles masculinos, el dueto dominicano Anderson Taveras y Yonatan Linarez perdió por 2-0 (21-12, 21-16) ante la pareja Jun Wu y Frank de Jesús Barrios, de Venezuela.

Yonatan Linarez quedó fuera de competencia al caer por 0-2 (21-10, 21-6) ante Adriano Viale, de Perú, en los cuartos de final de sencillos.

La pareja quisqueyana, integrada por Alisa Acosta y Daniel Acosta, fue eliminada en los cuartos de final por el dueto Inés Castillo-Namie Miyahira, de Perú, en dobles femeninos.

Nairobi Jiménez, en sencillos femeninos, quedó fuera del alcance de las medallas tras la derrota por 0-2 (14-21, 14-21) ante la peruana Namie Miyahire.

canotaje

El dominicano Cristian Guerrero García volvió a inscribir su nombre en el medallero de los Juegos Bolivarianos al conquistar la presea de bronce.

Guerrero García se hizo del tercer lugar en las competencias del Canotaje de Velocidad, en la modalidad Kajak (K1 200 metros), al detener el reloj en 41.98 segundos.

El certamen, que se lleva a cabo en el mar de La Punta, en la Escuela Naval del Perú como parte de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, Perú.

El oro lo ganó el venezolano Daniel Román Rodríguez, quien recorrió la distancia en 39.64, y la plata correspondió a Sebastián Alveal Suazo, de Chile, quien detuvo el reloj en 39.64 segundos.

Cristian ganó el oro en los III Juegos Bolivarianos de Playa en el 2016, celebrados en la ciudad chilena de Iquique en kayak individual 200 metros, donde hizo un tiempo de 45 segundos y 89 décimas, mientras que en el 2017, en la cita bolivariana de Santa Marta, Colombia, fue parte del metal dorado en la modalidad 1000 metros kajak (K2), junto a Rafael Enrique Feliz Abreu.

En el 2018, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, Guerrero García obtuvo el bronce en K1 1000 metros.

Las competencias del canotaje de los Juegos Bolivarianos se extenderán hasta el 28 de este mes.

softbol femenino

El seleccionado de softbol femenino discutirá la medalla de bronce ante la representación de Bolivia en el cierre este jueves del torneo de esa disciplina en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres.

La República Dominicana derrotó 7 carreras por 0 a la representación de Bolivia este miércoles, mientras que Venezuela se impuso 7-0 ante Perú.

Con la victoria, el selectivo quisqueyano puso su récord en 3-3, para un total de seis puntos, detrás de Venezuela, con 6-0 (12 puntos), que concluyó invicta la ronda regular.

El partido lo ganó Jelina Medina Camilo, mientras que el revés recayó sobre Paula Cortéz.

La tropa criolla, que disparó un total de 13 imparables, contó con la labor ofensiva de Emmy Segura Torres, quien bateó de 3-3 con una anotada; Brianna Estévez Vargas, de 3-2 con dos anotadas; Sidney Araujo ligó dos incogibles en tres visitas al plato, con una remolcada, y Massiel Heredia se fue de 1-1 con dos impulsadas y una anotada.

Bolivia tuvo dos imparables por medio de los bates de Mavel Rosas y Brianna Rodammer.

tiro al plato trap individual masculino

Eduardo Lorenzo marcha en la tercera posición de la modalidad fosa (trap) de las competencias del tiro al plato que se celebran en el Polígono de tiro Las Palmas.

Lorenzo quebró 63 de 75 platos posibles en el grupo 3, durante las primeras tres rondas de 25 platos cada una.

Domingo Lorenzo se ubica en el puesto 18, con 61 platos al suelo, mientras que Henry Tejeda está en la posición 16, con 62 platos tumbados.

ciclismo bmx race

Jeremy Marchena Báez ocupó el quinto lugar del grupo I, al terminar 14 puntos, en las competencias del BMX Racing, mientras que en la contrarreloj finalizó en el noveno peldaño, evento celebrado en el Complejo Costa Verde, Pista BMX Racing 2.3.