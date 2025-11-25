Luis Alejandro Cifre conquista el campeonato nacional de kartismo

El joven piloto Luis Alejandro Cifre, de apenas 14 años, se alzó este domingo con el título de Campeón Nacional de Kartismo en la competitiva categoría Junior Max, consolidándose como una de las figuras más prometedoras del automovilismo dominicano.

La sexta y última fecha del campeonato, organizada por el Club Dominicano de Corredores de Kartismo (CDCK) y avalada por la Federación Nacional de Automovilismo (FDA), se disputó en el moderno Kartódromo United Petroleum, ubicado en Sierra Prieta, donde se vivió una jornada cargada de emoción y gran nivel deportivo.

Cifre dominó la temporada con autoridad. Cerró el campeonato firmando dos pole positions consecutivas y logrando victorias de punta a punta, liderando cada vuelta y registrando las mejores vueltas rápidas de las carreras finales. Su desempeño impecable ratifica una trayectoria ascendente que ya acumula 24 podios consecutivos en los últimos cuatro años, un registro excepcional para un piloto de su edad.

Su rendimiento internacional también refuerza su proyección. Durante 2025 participó en dos competencias europeas, clasificando a todas las finales y midiendo su talento frente a los 28 mejores kartistas juveniles del mundo. En 2026, Cifre representará al país en el prestigioso FIA Academy Trophy, llevando consigo la experiencia y madurez competitiva que lo han convertido en referencia del kartismo nacional.

Además del triunfo de Cifre, la jornada coronó a los campeones de las demás categorías del campeonato nacional:

Sebastián Berroa, campeón en Mini FDA, quien también representó al país en Estados Unidos en este 2025. Edder Herrera, campeón en Senior Max, con apenas 16 años y que igualmente defendió los colores de la bandera dominicana en Malasia en el 2025. A ñsu vez, Manuel González resultó campeón en Vortex VLR y Tillotson T4: mientras que Ethan Pichardo, se coronó campeón en Kid Kart.

Con esta última fecha, el CDCK cierra un año vibrante con seis eventos celebrados en Sierra Prieta, donde el público disfrutó de un ambiente familiar y de acceso gratuito, consolidando al kartismo como una disciplina en crecimiento y con grandes talentos para el futuro.