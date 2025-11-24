RD marcha séptimo en Juegos los Bolivarianos Ayacucho-Lima

La delegación dominicana sumó una medalla de bronce en la segunda jornada este lunes de los XX Juegos Bolivarianos que se disputan en esta ciudad.

El metal de tercer lugar fue ganado por el equipo de la modalidad skeet de Tiro al Plato, mientras que las dos competidoras de la lucha se quedaron a las puertas de ganar el bronce, al igual que el equipo mixto de bádminton.

La República Dominicana suma un total de cinco medallas, incluidas una de oro, dos de plata y par de bronce, para situarse en el séptimo puesto del medallero general.

El seleccionado de softbol femenino consiguió su primera victoria por la vía del nocaut ante Bolivia, en tanto que el equipo masculino de hockey sobre césped fue superado por Chile.

Samuel Pérez, en IQFOIL, modalidad de vela, se mantiene en la tercera posición tras la primera jornada.

Para la jornada de este martes, pesas concluirá su participación con una atleta, mientras que lucha enviará al colchón a cuatro atletas en busca de sumar más preseas.

Tiro al plato

La República Dominicana se adjudicó la medalla de bronce en la modalidad skeet equipo del torneo de Tiro al Plato que se celebra en el Polígono de Tiro Las Palmas.

La representación quisqueyana, integrada por Julio Elisardo Dujarric, Máximo Tavárez y Stefano Hazoury se hizo del tercer lugar al quebrar 199 platos de 225 posibles.

El oro lo ganó el selectivo de Guatemala, con 212 platos acertados, mientras que Perú consiguió la presea de plata, con 205 platos al suelo de 225 posibles en las cinco rondas.

En skeet individual, Julio Elisardo Dujarric quedó en el quinto lugar, con 111 platos derribados de 125, mientras que Stefano Hazoury concluyó en el sexto puesto al tumbar 110 platos de 125 posibles en las cinco rondas.

Lucha, estilo libre

Las dos atletas de lucha se quedaron cortas en sus respectivos combates por la medalla de bronce del torneo de esa disciplina.

Yocleidy Ramírez, en los 57 kilos, perdió su combate por doble lesión ante la colombiana Andrea González, por el metal de bronce.

En su primera pelea, Ramírez venció 6-3 a González, y en el segundo pleito superó 5-0 a Martha Olivares, de Perú.

En la semifinal, Yocleidy cayó 0-2 ante Luisa Valverde, de Ecuador.

En el otro resultado, Emelyn Bautista fue derrotada fácilmente 0-9 por Tatiana Rentería, de Colombia, en el combate por el metal de bronce. Rodríguez perdió su primera pelea 1-12 ante Génesis Reasco Valdez, de Colombia, y fue derrotada 0-8 por María José Acosta, de Venezuela.

SOFTBOL FEMENINO

El seleccionado femenino de softbol noqueó 11 carreras por 0 a la representación de Bolivia en la segunda jornada del torneo de softbol que se disputa en el Campo de esa disciplina del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres.

Marianny Casó Guante brilló con tres imparables, de los nueve que disparó la tropa criolla, que puso su récord en 1-2, para ubicarse en el tercer puesto con dos puntos, detrás de Venezuela (3-0) y Perú (2-1).

Además de Casó Guante, brillaron a la ofensiva por el equipo dominicano Yissel Sánchez Herrera y Yamela Gómez Beltré, quien batearon de 2-2 cada una, y Brianna Estévez, de 1-1.

El partido se definió en el cierre de la tercera entrada, cuando las dominicanas fabricaron un rally de cuatro anotaciones. Las otras carreras llegaron en el primer episodio, una corrida de cuatro, y tres en el segundo.

Por Bolivia, que figura con récord de 0-2, en la última posición, Natalia Solís y Sofía Zegara conectaron los únicos indiscutibles.

Según el calendario de competencia, la República Dominicana jugará este martes ante Perú, a las 11:30 de la mañana (12:30 pm, hora RD).

BÁDMINTON

La República Dominicana ocupó el cuarto lugar en la modalidad equipo mixto al perder 2-3 ante Venezuela en la disputa de la medalla de bronce del torneo de bádminton de los Juegos Bolivarianos.

La tropa criolla, integrada por Jonathan Linarez, Caritza Confident, Nairoby Jiménez, Anderson Taveras, Daniela Acosta y Víctor Ovalles, estuvo al frente 2-1, pero sucumbió en los siguientes emparejamientos de dobles masculinos y dobles mixtos, especialidades donde los venezolanos lucieron mejor.

A partir de este martes, el torneo continúa con los partidos preliminares en dobles y sencillos.

hockey sobre césped

El selectivo de Chile se impuso 6 goles por 2 ante la representación de República Dominicana en el torneo de hockey sobre césped que se celebra en el Campo de hockey Villa María del Triunfo.

El equipo chileno, conocido como los “Diablos”, se mantiene líder del torneo, con su segunda victoria, mientras que la tropa quisqueyana puso su marca en 1-1.

Juan Ignacio Amoroso anotó cuatro goles por Chile, que también tuvo los aportes de José Pablo Marchant y Agustín Amoroso.

Por la República Dominicana perforaron la red Francisco García Peña y Bladis Quezada Cuevas.

La representación quisqueyana comparte la segunda posición con Venezuela, ambos con tres puntos, y enfrentará este martes, a las 11:30 de la mañana, a Bolivia, para continuar en la tabla de opción a las medallas.

Esgrima

La dominicana Dayanara Matos Mena perdió por puntos (4-5) ante Érika Mariel Christie, de Bolivia, en la ronda de eliminación sencilla de la modalidad florete individual de las competencias de esgrima..

Vela

Samuel Pérez marcha en la tercera posición en la modalidad IQFOIL del torneo de vela que se lleva a cabo en Bahía Paraca.

Pérez figura con ocho puntos tras las primeras tres carreras celebradas en la primera jornada de este lunes. El velerista continuará en acción este martes, desde las 2:00 de la tarde.

TIRO CON ARCO

París Goico de Lara quedó fuera de competencia al perder 141-142 ante Sebastián Ávila, de Venezuela, en los octavos de final en la modalidad individual arco compuesto del torneo de tiro con arco de los Juegos Bolivarianos.

En la misma especialidad, Rubén Jiménez consiguió una victoria 133-128 ante Joseph García, de Ecuador, en la ronda de los 16, y en los octavos de final cayó 142-147 ante Daniel Muñoz, de Colombia.

En individual arco recurvo masculino, Reinaldo Zorrilla venció 7-1 a Nanuq Herzog, de Bolivia, en la ronda de los 16, y en los octavos de final fue superado 0-6 por Andrés Gallardo, de Chile, mientras que Heriberto Jiménez quedó fuera de competencia al sucumbir 2-6 ante Doménico Frigerio, de Chile, en la ronda de los 16.

En individual compuesto femenino, Carmen Espinal perdió 137-144 ante Aura Olea, de Chile, en los octavos de final, instancia en la que Ysmarlin Ramos también fue eliminada al morder el polvo de la derrota 142-144 ante la colombiana Juliana Gallego.

La quisqueyana Camila Pérez fue derrotada 0-6 por Isabella Forero, de Colombia, en arco recurvo individual femenino.