Protesta por construcción del polígono de tiro en sector Sierra Prieta
El señor Wadih Chamoun reiteró su protesta por la construcción de un político de tiro en elcampo militar de Sierra Prieta, Distrito Nacional, con miras a los Juegos Centroamericanos y del _Caribe 2026.
A continuación la declaración de Chamoun, en carta dirigída al editor de Listin Diario, Hèctor J.Cruz:
“Buen dia Hector ...
“Aparentemente ya es decisión construir el polígono de Tiro Olímpico en el Campo Militar de Sierra Prieta...lugar al que hay que dispensar una hora y media (cuando se avanza) para ir y otro tiempo igual para regresar, en vehículo propio que no es lo común entre los muchachos jóvenes. Un sitio donde no hay línea de carros públicos y menos de motoconcho....
A esto sumale que todo el equipo de competencia que se instale allí, desde ya tiene fecha de desaparición como pasó con los equipos traídos para los Panamericanos del 2003, con un costo de USD 998,000.00, y de los cuales solo quedan restos de metal.
Manuel Figuereo, dentro de sus excentricidades las "reparaba" de primeros auxilios, porque era conocedor de las competencias de Tiro Olímpico, a diferencia de los que andan tratando de ceñirse la corona, opinando y ejecutando en algo que desconocen.
Es de todos conocido que la palabra "mantenimiento" no existe en nuestras Instituciones Militares...de hecho, cada vez que se hace una competencia, se acude al polígono del Club del Banco de Reservas, en la Av. Luperon.
.
Entiendo y reitero, como le he manifestado a Josè Monegro, que esa desafortunada e ilógica decisión, será el Jaque Mate del deporte de Tiro Olímpico.. Ojalá y esté yo equivocado.
.