A ocho meses de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Este lunes los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se colocaron exactamente a ocho meses de la ceremonia de apertura fijada para el 24 de julio del próximo año.

“Estamos exactamente a 241 días de la principal fiesta deportiva de la región y de la República Dominicana”, dice una nota de la Dirección de Prensa de Santo Domingo 2026.

La nota añade que se trabaja de manera mancomunada con los ministerios de Deportes, de Viviendas y Edificaciones, la Alcaldía del Distrito Nacional, Centro Caribe Sports y el Comité Olímpico Dominicano, para presentar una verdadera fiesta deportiva.

La edición 25 de la fiesta deportiva más antigua de la región y que celebrará aquí su primer centenario será una oportunidad única para promover a la República Dominicana y mostrar al mundo lo hermoso que es este país, la calidez de su gente.

Igualmente, el gran Santo Domingo tendrá la oportunidad para mostrarse a gran escala, a nivel internacional. Lo mismo que ciudades sub sedes como Santiago, La Altagracia (Punta Cana), Peravia (Salinas) y Monseñor Nouel.

En los juegos Santo Domingo 2026 que se estarán desarrollando del 24 de julio al 8 de agosto, se espera una participación de más de cinco mil atletas en 40 deportes.