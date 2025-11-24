Monte Plata y Santiago conquistan el campeonato nacional de taekwondo

La provincia Monte Plata se alzó con el trofeo de campeón del Campeonato Nacional de Taekwondo, celebrado en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en cuyo acto de apertura se rindió un reconocimiento póstumo al reportero gráfico Carlos Alonzo.

En la modalidad de Poomsae (formas), los máximos honores fueron para la representación de Santiago.

En Kyorugui (combate), los de Monte Plata acumularon 191 puntos, producto de 19 medallas de oro, 12 de plata y 22 de bronce, para sumar un total de 53 preseas, lo que les permitió levantar el trofeo de primer lugar.

Los méritos correspondientes a la segunda posición, en la modalidad de combate o kyorugi, recayeron sobre Santiago, cuyos atletas sumaron 79 tantos, como consecuencia de 21 medallas, de las cuales siete fueron de oro, ocho de plata y seis, de bronce.

La provincia Santo Domingo levantó el trofeo de tercer lugar, con 70 puntos, luego de que sus atletas conquistaron seis preseas de oro, cinco de plata y 13 de bronce, para un total de 24 medallas.

En la modalidad de Poomsae (formas), Santiago alcanzó la primera posición en individual, por equipo y por pareja.

La provincia Santo Domingo se adjudicó la segunda posición, escoltada por Hato Mayor, que se ubicó en el tercer puesto.

En el marco de la ceremonia de apertura, se rindió un reconocimiento póstumo al reportero gráfico Carlos Alonzo, quien durante más de dos décadas cubrió las incidencias del taekwondo, a nivel nacional e internacional.

Su viuda Shila, hijos, hermanos y otros familiares reciben la placa de reconocimiento.

El campeonato fue organizado por la Federación Dominicana de Taekwondo y con el mismo finaliza el programa de actividades de la entidad correspondiente al 2025, según comunicó su presidente, Miguel Camacho.

“Ha sido un gran campeonato, que reunió a parte de los atletas que nos representarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año en nuestro país, así como competidores de categorías menores, que representan el relevo del taekwondo dominicano”, agregó Camacho.

Se compitió durante todo el día (el pasado domingo) en infantil, cadete, juvenil y senior (superior), tanto en modalidad de Kyorugui (combate) y Poomsae (formas).

En combate masculino superior, Edison Mejía, de Monte Plata, se alzó con el oro de categoría menos 87 kilos, al vencer en la final a Pablo Feliz, de San Cristóbal, quien se quedó con la plata.

En más de 87 kilos, Maickol Ozozco, de San Juan, dispuso de Ezequiel Bocio, de Bayaguana (Monte Plata), mientras que en menos de 68 kilos, Rafael De la Cruz, de Santiago, se impuso a Gerardo Rodríguez, (Bayaguana, Monte Plata).

En la categoría menos de 58 kilos masculino superior, José Madé, de Monte Plata, dispuso de Christoffel Reyes, también de Monte Plata; en menos 63 kilos, Saúl Taveras, de Santiago, se llevó el oro, mientras que Henry Ramírez, de Bayaguana, Monte Plata, obtuvo la plata.

Nahomy Víctor, de Monte Plata, le ganó a Carianai Santos, de Santiago, para adjudicarse el oro de menos 53 kilos femenino; Mayerlin Mejía, del Distrito Nacional, se impuso a Michelle García, de Santiago, en menos de 65 kilos, en tanto que menos 57 kilos, la presea dorada fue para Adrialy Bonilla, de Santiago, después de ganarle a María Peña, de Santiago, quien se colgó la medalla de segundo lugar.