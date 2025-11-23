Dominicana supera a Perú en el hockey masculino de los Juegos Bolivarianos

El selectivo de la República Dominicana derrotó 1 gol por 0 a la representación de Perú en la primera jornada del torneo de Hockey Sobre Césped que se celebra en el Complejo Andrés Avelino Cáceres del IPD, en Villa María del Triunfo, como parte de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima.

El único gol del partido fue autoría de Luis Ángel Mora Castillo, quien perforó el arco con 3:18 por jugar del cuarto y último parcial.

Mora Castillo recibió la asistencia de Ramón Junior Domingo, quien había se hizo de la pelota tras una efectiva presión ante uno de los jugadores peruanos que se dirigía al área ofensiva dominicana.

El partido fue bien reñido, de forma tal que los primeros tres cuartos finalizaron 0-0. En ese trayecto, el equipo dominicano tuvo tres claras oportunidades de gol, mientras que los peruanos llegaron en dos oportunidades al área de peligro,

“Fue un partido muy reñido, peleado, pero logramos la victoria y ahora vamos por más en estos juegos”, comentó el jugador Luis Ángel Mora.

La República Dominicana jugará su segundo partido este lunes, a las 11:00 de la mañana (12:00 meridiano, hora RD), ante el equipo de Chile.