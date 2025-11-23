Delegación RD desfiló con clase en apertura Juegos Bolivarianos

La delegación dominicana desfiló con porte atlético en la ceremonia de apertura de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, celebrada la noche del sábado en la Fortaleza del Real Felipe en el Callao.

Los abanderados dominicanos Luis Manuel Pérez, de lucha olímpica, y Cándida Vásquez, de levantamiento de pesas, encabezaron el pelotón dominicano junto a sus pares atletas, entrenadores y autoridades olímpicas.

Entre los oficiales que hicieron compañía a los atletas estuvieron Rubén Tejeda y Gary Hernández, jefe y subjefe de misión, respectivamente, así como Miguel Rivera.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista, y el licenciado Luis Chanlatte, secretario general del organismo, acompañan a la delegación en estos Juegos Bolivarianos.

Los representantes del país vistieron un vistoso quimono con los colores patrios y expresaron su energía en el desfile.

Los Juegos Bolivarianos inician el ciclo olímpico para los países participantes y reúnen a más de 4,500 atletas de 17 países.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República del Perú, José Jerí; el ministro de Educación, Jorge Figueroa; el presidente del Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Sergio Ludeña; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; el alcalde de Miraflores, Carlos Canales; el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), Baltazar Medina, y el presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari.

La elección de la Fortaleza del Real Felipe como punto de partida oficial de los Juegos resalta el compromiso de la organización por integrar el legado cultural del Perú con el espíritu deportivo que caracteriza a esta cita internacional.

Este recinto histórico, construido en el siglo XVIII y último bastión realista de Sudamérica, se transforma así en un escenario de unidad, paz y fraternidad entre los pueblos.

Durante la ceremonia se desarrolló el desfile de las delegaciones participantes, el ingreso de la Antorcha Bolivariana y finalmente se encendió el Pebetero Bolivariano, un acto simbólico que representó oficialmente el inicio de los Juegos.

Posteriormente se procedió al acto de juramentación de los atletas y se cerró con un espectáculo artístico.

Los XX Juegos Bolivarianos se desarrollan en las instalaciones de alto rendimiento del Instituto Peruano del Deporte (IPD) como la Videna, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador, el Centro de Alto Rendimiento IPD Punta Rocas, el Coliseo Dibós y el Complejo Deportivo IPD Costa Verde.