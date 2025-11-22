Todo listo para carrera de motocross este domingo en la pista Conejo MX Park de El Rodeo

Todo está listo para la celebración el próximo domingo de la quinta carrera puntuable del Campeonato Internacional de Motocross que tiene como escenario la pista Conejo MX Park, ubicada en El Rodeo, entre la carretera Sabana Grande de Boyá-Monte Plata.

El anuncio lo hizo Fautino “Niño” Ferreyra, de la organización del evento, quien resaltó que la competición reunirá a parte de los mejores exponentes del motocross, tanto de República Dominicana como del extranjero.

Agregó que la rivalidad entre Sebastián Balbuena, quien viene desde Estados Unidos, y el dominicano Franklin Nogueras, volverá a ponerse de manifiesto el próximo domingo.

Recordó que Nogueras es el vigente campeón latino y quien encabezará, junto a Balbuena, el pelotón de pilotos que se registraron para la carrera del próximo domingo.

“El entusiasmo es desbordante, todo apunta a una participación récord para esta carrera en la pista El Conejo MX Park de El Rodeo”, añadió Ferreyra.

Además de Nogueras y Balbuena, quienes tienen un pleito casado para el domingo, Ferreyra citó entre las principales atracciones la participación de Dairel Lantigua, Arturo Rodríguez, Jeffrey Taveras, Joven Castillo, Luis Alvarado, Luis Martínez y Joshua Holsteison.

De acuerdo con Ferreyra, entre Nogueras y Balbuena ha surgido una gran rivalidad, la que ha despertado un gran interés por parte de los seguidores del motocross en República Dominicana a nivel internacional.

«El domingo será una gran oportunidad para verlo competir y sacar la conclusión sobre cuál de los dos es el mejor», planteó.

Añadió que el programa del domingo iniciará desde las 9:00 de la mañana, con las prácticas, para, luego, dar paso a las competencias en las diferentes categorías.

“Se competirá en 11 categorías, incluida la de los expertos y niños, desde los seis años de edad”, dijo.

Ferreyra apuntó que los competidores extranjeros llegarán a República Dominicana este jueves y mañana (viernes).

«Los precios de las boletas van desde 500 pesos, entrada general y RD$1,000.00, el área VIP. Los niños no pagan.

El evento es organizado por los hermanos Ferreyra, junto al Conejo MX Park, que cada año reúne a los mejores pilotos profesionales de este deporte.

“Esta carrera no solo la espera Sabana Grande de Boyá, sino toda la provincia y visitantes de distintas partes del país y el extranjero”, agregó Niño Ferreyra.

“Se trata de un espectáculo para toda la familia, lleno de emoción, adrenalina y pura pasión”, concluyó.