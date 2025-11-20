Miderec entrega obras en Salinas y Tabara Abajo

Las comunidades de Salinas, en la provincia Peravia, y de Tábara Abajo, en Azua, fueron impactadas con la entrega de dos nuevas y significativas instalaciones deportivas que beneficiarán directamente a la juventud de estas zonas sur del país.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó los actos de entrega de ambas obras, las cuales representaron una inversión total de RD$ 34,410,428.28, en cumplimiento de la política deportiva del Gobierno que dirige el presidente Luis Abinader. La primera inauguración tuvo lugar en Salinas, donde Cruz dejó formalmente habilitado el play de béisbol, construido sobre un área de 10,000 metros cuadrados, a un costo de diez millones y medio de pesos.

“Para mí es motivo de alegría estar aquí entregando un play modelo para que el deporte continúe avanzando y la juventud no tenga excusas para seguir trabajando en una mente sana en un cuerpo sano”, manifestó el ministro.

El funcionario reafirmó el compromiso de su gestión con el desarrollo integral de la juventud y la salud física.

Cruz informó que el estadio es la obra número 30 que inaugura su administración en un año y tres meses desde su designación por el presidente Luis Abinader, “es decir, estamos entregando dos obras por mes”.

Anunció además el inicio de la construcción, próximamente, del estadio municipal de Baní, “que ya fue licitado”, y un multiuso en Matanzas.

Cruz indicó que su gestión, por disposición del presidente, edificará 25 multiusos a nivel nacional y que 17 de esas obras serán construidas en el sur, “un indicativo de que Luis Abinader está haciendo justicia financiera con esta región en materia deportiva”.

Cruz presidió la inauguración junto a la gobernadora civil Ángela Yadira Báez; el senador Julito Fulcar; el alcalde municipal, Santos Ramírez; la diputada Carmen Leyda Escarfullery; los viceministros de Deportes, Kennedy Vargas y Leopoldo Portes; y el alcalde de Palmar de Ocoa, José de Jesús Tejeda, entre otras autoridades locales.