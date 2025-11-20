ADOTURD celebra encuentro con el Cónsul General de Estados Unidos

La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD), en su calidad de actor clave del sector turismo-deporte del país, se reunió con el Cónsul General de los Estados Unidos en la República Dominicana, William Swaney, con el propósito de reforzar el posicionamiento del país como destino de turismo deportivo, fortalecer las alianzas bilaterales y propiciar un entorno favorable para la inversión internacional.

En representación de ADOTURD participaron dos de sus principales líderes: Yerik Pérez, Presidente Fundador de ADOTURD y Miguel Estepan, Miembro Fundador de ADOTURD.

Durante el encuentro, los asistentes dialogaron sobre tres ejes estratégicos:

1. Alianzas y flujo de inversión internacional: ADOTURD y el Cónsul Swaney evaluaron mecanismos para atraer inversiones e instituciones externas al país, vinculadas al deporte y al turismo de reuniones y eventos.

2. Turismo deportivo como motor de desarrollo: Reconociendo su capacidad de generar impacto económico, social y de imagen internacional, se acordó explorar proyectos de alto nivel en éste rubro.

3. Facilitación institucional y consular: Se revisaron posibilidades de colaboración entre el Consulado de los EE.UU., ADOTURD y actores nacionales para agilizar la movilidad internacional, visados, y la llegada de delegaciones deportivas, congresos o convenciones al país.

El Cónsul General Swaney manifestó su compromiso de apoyar iniciativas que fortalezcan los lazos entre Estados Unidos y la República Dominicana en materia de turismo, deporte e innovación institucional. Por su parte, ADOTURD ratificó su rol como puente estratégico para articular al sector público, privado y el ámbito internacional, en beneficio del país.

Este encuentro destaca la importancia del turismo de reuniones y eventos deportivos como herramienta de desarrollo sostenible, creación de empleo, diversificación de la oferta turística y proyección global de la República Dominicana.