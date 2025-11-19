Salón de la Fama de las Artes Marciales anuncia a cinco nuevos exaltados

El Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (SAFAMRD) anunció este miércoles la elección de cinco nuevos deportistas que serán exaltados en el XIV Ceremonial que se celebrará el próximo 30 de este mes en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico.

Los electos fueron Abraham Tabar en la disciplina Jiu Jitsu, Miguel Abreu (Kung fu) y en el deporte de Karate, fueron seleccionados Alberto Moreta Mancebo, Alcibíades Peña Escalante y Edwin Beltré.

El presidente de Honor del XIV Ceremonial será el empresario de la televisión, Fernando Hasbún.

"Venimos realizando una exhaustiva investigación de cada hoja de vida de los propuestos y estamos seguros que el día 30 tendremos un exitoso XVI Ceremonial donde se unirá, nueva vez, nuestra familia de las Artes Marciales", dijeron los miembros del Salón de la Fama.

El ceremonial, una tradición ya esperada por la familia de las Artes Marciales, cuenta, hasta ahora, con el apoyo de Fundación Macarrulla y Grupo Corripio.

Abraham Tabar.-(Jiu Jitsu). Nace el 22 de octubre del año 1963, es pionero del Jiu-Jitsu Brasileño en República Dominicana Cinta Negra 5to Dan en Judo | Fundador de Básico BJJ. Con más de cuatro décadas dedicadas a las artes marciales, Abraham Tabar ha sido un referente nacional en la práctica, enseñanza y desarrollo del Judo y el Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ).

Su legado se extiende desde los tatamis infantiles hasta la consolidación de academias especializadas, siendo responsable directo de la introducción del BJJ y las artes marciales mixtas en República Dominicana en el año 1998. Campeón Infantil Nacional de Judo: 1976, 1977, 1978.

Campeón Nacional Intercolegial de Judo: 1978. Campeón Nacional Juvenil y Adulto – Cinta Negra: 1980, 1981. Campeón Colegial de Lucha – Riverside Military Academy (EE.UU.): 1980, 1981. Selección Nacional de Judo – Panamericanos 1982 y Mundial 1983. Campeón Militar 1982 | Subcampeón Militar 1983. Formación y Grados Cinta Negra 5to Dan en Judo – 2021. Cinta Negra 4to Dan en Jiu-Jitsu Brasileño – 2021. Experiencia Profesional Miembro de la Selección Nacional de Judo (1982–1983). Integrante del equipo de Judo de la Policía Nacional (1982–1990). Instructor en Escuela Matsunaga – Judo (1995–2000). Instructor en Escuela Vale-Tudo – BJJ y MMA (2000–2011).

Miguel Abreu (Kung fu). Inició su estudio del Kung-fu Culebra Blanca en el Club kung-fu Wu-Su, “Culebra Blanca Inc, en Dominicana (afiliado al “White Snake “ KUNG-FU Wu-Su, Club, Baltimonre, Mery Land, U.S.A.), bajo la tutela y dirección directa del Sigun Joaquín de Moya, en el año de 1976, a través de una beca dentro del programa social de apoyo a los clubes culturales y deportivos del país que había diseñado y aplicado con éxito dicho Club kung-fu Wu-Su, lidereado por su presidente y cofundador, el Sigún de Moya, junto con el Sijo Lorenzo Osborne (fenecido), creador de nuestro sistema, ambos exaltados al Salón de la Fama de las Artes Marciales de nuestro país.

Alberto E. Mancebo Moreta (Karate)- Desde sus inicios compitió exitosamente contra cinturones más avanzados, ganando múltiples torneos locales y regionales, como la Copa Kasuro Dojo en Barahona. Y la Copa Valdesia en Haina, San Cristóbal.

Su despegue a nivel nacional ocurre en 1996, cuando la Federación Dominicana de Karate inicia las preselecciones nacionales. En las eliminatorias nacionales, realizadas en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, gana su categoría (-14 años) tras vencer en siete combates sin derrotas.

Fue seleccionado para formar parte de la selección nacional juvenil, comenzando así una destacada trayectoria como medallista internacional, participante en juegos centroamericanos y panamericanos. Experiencia como competidor de alto nivel en selecciones nacionales (juvenil y superior). Instructor y formador de atletas en dojos y eventos regionales.

Alcibíades Peña Escalante, (Karate). Fue exaltado a la Inmortalidad Deportiva como Propulsor del Deporte en la 6ta Edición, 15 de diciembre del 2024. Atleta Distinguido en la disciplina de Karate: Ayuntamiento Municipal de Barahona Resolución Número: 59-2024, 15 de diciembre 2024. Reconocimiento como Hijo Meritorio por sus aportes a la comunidad: Departamento de Deportes Dominicanos del Estado de Pennsylvania - MIDEREC Philadelphia, USA, 28 de abril 2024.

Edwin Beltre (Karate). Inició la práctica del Karate a los 8 años en el Club Luperón, bajo la dirección del Sensei José Ledesma y su hermano, el Sensei Cristian Ledesma. Ambos fueron miembros destacados del equipo de Karate de la entonces Marina de Guerra (hoy Armada Dominicana), equipo que dominó durante años las competencias de los Juegos Militares. Desde sus inicios, Edwin mostró una fuerte inclinación por el Kumite (combate), destacándose rápidamente.