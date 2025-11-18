UDESA anuncia la entrega del XXX Premio Hanns Hieronimus a la ACAP

La Unión Deportiva de Santiago, Inc. (UDESA), anunció la entrega del XXX Premio Hanns Hieronimus a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP), el próximo lunes 24 de noviembre 2025 a las 6:30 p.m. en la sala Juan Alberto Hernández, del Gran Teatro del Cibao.

Así lo dio a conocer la presidenta de UDESA, Margarita Jáquez, quien adelantó que, ACAP es una institución que siempre ha estado, además de sus labores sociales, con atención al deporte, sobre todo, acercamientos constantes a la entidad que dirige.

“Esa institución, desde los inicios de UDESA se ha mantenido, acorde a su norte, muy cercana a nosotros, siempre han colaborado con esta entidad en actividades cotidianas y en las grandes que hemos realizado para Santiago y nuestra dirigencia considera a ACAP protectores del deporte”, apuntó.

Se ha elaborado un corto programa que incluye el discurso de Margarita Jáquez y el de agradecimiento de ACAP, semblanza de esa institución, entrega del reconocimiento e imposiciones de pines de UDESA, al final la despedida se realizará en el bar Moisés Zouain, del Gran Teatro del Cibao.