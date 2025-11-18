República Dominicana tendrá delegación de 350 atletas a Juegos Bolivarianos

La República Dominicana participará con una delegación de algo más de 350 atletas, los cuales competirán en 33 deportes, en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima, cita multideportiva que se desarrollará del 22 de este mes al 7 de diciembre próximo.

Así lo dio a conocer el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), durante su intervención en el cierre de la tradicional eucaristía que se llevó a cabo en la mañana de este martes en el salón Juan Ulises García Saleta del organismo olímpico.

“Rogamos por la salud de nuestros atletas y esperamos que tengan la mejor de las actuaciones, con una digna representación de nuestra bandera”, señaló el ingeniero Bautista.

El acto religioso contó con la presencia del señor Gustavo Lembcke Hoyle, embajador de Perú en la República Dominicana; el licenciado Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, así como Dulce María Piña, del ejecutivo del COD; atletas de las federaciones de softbol femenino, bádminton, voleibol playa, presidentes de federaciones e invitados.

La participación del país en los Juegos Bolivarianos será como una medición proyectada de cada a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La Eucaristía de bendición a la delegación fue oficiada por el padre Candelario Mejía, de la Pastoral Deportiva de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

La avanzada de la Jefatura de Misión, conformada por siete personas, ya se encuentra en Lima, Perú, desde hace una semana, donde trabaja en los aspectos organizativos de la delegación quisqueyana que tomará parte en el certamen multideportivo.

La integran Rubén Tejeda, jefe misión; Gary Hernández, subjefe de misión; Miguel Rivera, operativo; Juan Febles Dalmasí, director técnico; Marcel Vidal, Encargado Inscripciones Deportivas; Adrienne Portes, encargada de alojamiento, y Julio Florentino, encargado de transporte.

Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos, en su edición XX, serán transmitidos por colimdo TV, canal 88, el canal del Comité Olímpico Dominicano.