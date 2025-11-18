Fuerza Aérea conquista el primer lugar en los Juegos de Cadetes y Guardiamarinas

La Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank Andrés Feliz Miranda”, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, se alzó con la copa del primer lugar de la XXVIII edición de los Juegos Deportivos de Cadetes y Guardiamarinas 2025, cuya ceremonia de clausura estuvo encabezada por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa.

El acto de cierre, celebrado en el Polideportivo de la Base Aérea San Isidro, contó con la presencia de miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, entre ellos el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana; el rector de la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE); el presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; oficiales generales, oficiales superiores —incluyendo miembros del Estado Mayor Ampliado de la FARD—, así como otras autoridades militares.

El ministro de Defensa, acompañado por el general de brigada José Manuel Durán Ynfante, ERD, presidente de la Confederación Deportiva, entregó la copa a los campeones, la cual fue recibida por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea, junto al coronel piloto Francisco De Los Santos Álvarez, FARD (DEM), quienes la enarbolaron con orgullo.

El segundo lugar correspondió a la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, del Ejército de República Dominicana, y el tercer lugar a la Escuela para Cadetes General (r) José Rafael Hermida González, de la Policía Nacional.

Durante la jornada, fue reconocido como mejor atleta masculino el Cadete de tercer año Roberto Mariscal Cubilla, FARD, quien obtuvo medallas en diversas categorías. En la rama femenina, la Cadete de segundo año Esther Mezquita, ERD, fue destacada como atleta sobresaliente por su notable desempeño en múltiples pruebas de natación y relevos.

Con la copa 2025, la Fuerza Aérea suma 13 vict