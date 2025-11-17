Manuel Troncoso se impone en el campeonato norteamericano de E-sports

El piloto dominicano Manuel Troncoso, miembro de la selección nacional de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA), dominó de manera contundente la gran final del Segundo Campeonato Norteamericano de E-Sports, celebrado de forma presencial en las modernas instalaciones de Cleaner Studio, con la participación de 12 competidores de distintas naciones.

Troncoso se impuso con autoridad tras ganar los heats de eliminación. A pesar de un pequeño inconveniente en la prefinal, logró mantener el primer puesto para salir adelante y liderar, sin amenazas, los 25 minutos de la carrera final.

El segundo lugar fue para el jamaicano Jayden Harrison, mientras que el mexicano Mauricio Lozano completó el podio en la tercera posición. También fueron premiados el cuarto y quinto lugar, ocupados por Miguel López de Puerto Rico y Mark-Anthony Hinkson de Barbados, respectivamente.

El presidente de la FDA, Adriano Abreu Sued, destacó el nivel organizativo y competitivo del evento:

“Sin lugar a dudas marcamos un antes y un después con el montaje realizado. Es la primera vez que este evento se hace de manera presencial y haber contado con más de 140 pilotos inscritos y recibir a los 12 mejores en una final como esta demuestra que seguimos avanzando. República Dominicana tiene un potencial enorme para ser anfitriona de eventos de gran envergadura. Como miembros de la FIA agradecemos el apoyo y la confianza depositada en nosotros”.

El evento también contó con la presencia del vicepresidente de FIA América, Daniel Coen, quien siguió de cerca cada incidencia:

“Confiamos plenamente en la labor de la FDA y estamos muy complacidos con el resultado. Fue un evento de alto calibre, con un trato excepcional a los participantes y un nivel competitivo extraordinario”.

Troncoso recibió una ovación al proclamarse campeón. Acompañado de sus padres, levantó el trofeo del primer lugar y el premio mayor: un viaje con todos los gastos pagos al Paddock Club del Gran Premio de Fórmula 1 en Miami.

“Estoy súper contento de haber ganado en mi país y frente a tanta gente que vino a apoyarnos. Gracias a todos. Espero seguir representando a la República Dominicana tanto en Esports como en el karting”, expresó tras bajar del podio.

La narración del evento estuvo a cargo de los comunicadores Alfredo Nin y Geri Germán. La dirección de carrera fue liderada por Rubén Abreu, mientras que el colegio de comisarios estuvo representado por su presidente José Ramírez y los oficiales Henry Krausz y Hugo McFarlane, todos miembros de la FDA.

El escenario también sirvió para celebrar una carrera del campeonato nacional y una exhibición femenina, promoviendo la inclusión y motivando la participación de más mujeres en competencias profesionales.

La plataforma The Dominican Finest transmitió el evento en vivo, conectando a cientos de dispositivos en diversas partes del mundo durante una jornada que superó las siete horas de transmisión.