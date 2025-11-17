Delfines del Naco Masters inicia el XVIII Invitacional Internacional con países invitado

Con gran entusiasmo y un espíritu competitivo y confraternidad, los Delfines de Naco Masters inició el XVIII Invitacional Internacional de Natación Master, donde accionan atletas de 16 equipos, incluyendo dos países visitantes, en el Centro Acuático “Maritza Creus de Rodríguez” de dicha entidad deportiva.

Mario Álvarez Soto, presidente del Club Deportivo Naco, mientras pronunciaba el discurso central del acto de apertura del tradicional torneo.

En la justa compiten nadadores de países invitados como Colombia con Acuacol y Pueblo Viejo y Titanes de Cartagena y Puerto Rico con PR Master.

Se compite en los eventos admitidos para competencias en piscina corta): 50, 100, 200 y 400, 800 metros libre; 50, 100 y 200 metros en los estilos dorso, pecho y mariposa; 100 y 200 metros combinado; y los relevos 4 x 50 metros combinados y libre; mixtos y en las categorías desde 25 – 29 años, hasta 80 años y más, tanto en la rama femenina como masculina, establecidos por las Reglas Masters de la Liga Dominicana de Natación Masters, avalado por la Federación Dominicana de Deportes Acústicos y WORLD AQUATICS.

Por la República Dominicana accionan los equipos Aquatics Masters, Body Shop, Casa de España, Club Acuático Fénix de Santo Domingo, Equipo de Natación Masters de Santiago, Huracanes de Santo Domingo Country Club, Marlíns de Arroyo Hondo, Santo Domingo Masters, Team Sin Fallos, Making Waves y los anfitriones Delfines del Naco Masters.

La competencia se celebra en la piscina corta (25 metros) de 8 carriles, y con un sistema electrónico de registro de tiempos Colorado Time Systems. Los Delfines Masters agradecieron el apoyo de la Junta Directiva y de la Dirección de Deportes.

La Dirección Técnica del evento está a cargo de Cristian Defilló, Salvador Guzmán y Karina Sanchez, representando el Comité Técnico de los Delfines del Naco Masters, más el valioso apoyo de Víctor Rosa, Miguel Gómez y Mayra Depratt del Comité Técnico del grupo por edades de los Delfines del Naco.