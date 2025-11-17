Comité Olímpico Dominicano hará misa este martes por delegación que va a Bolivarianos

El Comité Olímpico Dominicano (COD) celebrará este martes una misa a intención de la delegación dominicana que asistirá a los XX Juegos Deportivos Bolivarianos que se celebrarán del 22 de este mes al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima, Perú.

El acto religioso tendrá lugar a las 10:00 de la mañana, en el salón Juan Ulises García Saleta (Wiche), del Comité Olímpico Dominicano.

La Eucaristía de bendición a la delegación será oficiada por el padre Candelario Mejía, de la Pastoral Deportiva de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

La actividad será encabezada por el ingeniero Garibaldy Bautista y el licenciado Luis Chanlatte, presidente y secretario general del COD, respectivamente, así como los demás miembros del comité ejecutivo del Organismo Olímpico.

Al encuentro eucarístico se espera además la presencia del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y otros funcionarios de esa cartera deportiva.

A la Eucaristía también han sido invitados dirigentes de las Federaciones Deportivas Nacionales y los atletas que aún están en el país y que forman parte de la delegación.

“Por medio de la presente tenemos a bien transmitir formal invitación a la Eucaristía de Bendición para la Delegación Dominicana que nos estará representando en los próximos XX Juegos Deportivos Bolivarianos”, refiere la convocatoria firmada por el presidente y el secretario general del COD.

La avanzada de la Jefatura de Misión, conformada por siete personas, ya se encuentra en Lima, Perú, donde trabaja en los aspectos organizativos de la delegación quisqueyana que tomará parte en el certamen multideportivo.

La avanzada la integran Rubén Tejeda, jefe misión; Gary Hernández, subjefe de misión; Miguel Rivera, operativo; Juan Febles Dalmasí, director técnico; Marcel Vidal, Encargado Inscripciones Deportivas; Adrienne Portes, encargada de alojamiento, y Julio Florentino, encargado de transporte.

Los XX Juegos Deportivos Bolivarianos, en su edición XX, serán transmitidos por colimbo TV, canal 88, el canal del Comité Olímpico Dominicano.

La delegación quisqueyana que tomará parte en Ayacucho-Lima, Perú, está conformada por algo más de 300 atletas y 33 deportes.