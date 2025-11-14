Pabellón de la Fama reconoce personalidades e instituciones del deporte

El Pabellón de la Fama reconoció a personalidades e instituciones del deporte, en víspera de la exaltación de la Clase Inmortal 2025 que se celebrara este domingo 16 en su auditorio del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Durante un acto realizado este viernes en el salón Fiesta del hotel Meliá Barceló (antiguo Lina), el Pabellon de la Fama brindó un almuerzo de bienvenida a los deportistas que inmortalizara durante el 59 Ceremonial programado para iniciar a las 10:00 de la mañana.

Mientras que el Comité Olímpico Dominicano, a través de la Asociación de Atletas, entregó placas a los elegidos para la exaltación del domingo.

La institución encargada de inmortalizar la trayectoria de los atletas y propulsores del deporte, reconoció los aportes de los periodistas Domingo Bautista y Ramón Cuello, de los reporteros gráficos Valentín Pérez Terrero, Antonio García Valoy, del fallecido empresario Manolo García Costa y de la legendaria Liga del Oeste, en las personas de los directivos Ney Pellerano y sus hijos Ney y Hanley Pellerano Ruiz.

Dionisio Guzmán, presidente del Comite Permanente del Pabellón de la Fama, dio la bienvenida a los asistentes, destacando la cantidad de grandes deportistas presentes en el acto.

"Hoy que iniciamos las actividades oficiales del presente ceremonial, es fácil pararse en este pódium y disfrutar de la cantidad de deportistas presentes, es un momento de disfrute y afectos, que me hace estar contento con la asistencia y agradecido de todos ustedes", expresó Guzmán.

Tambien hicieron uso de la palabra Américo Celado, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y Julio Mon Nadal, presidente del Comite de Veteranos del Pabellón de la Fama.

Los reconocimientos iniciaron con García Valoy, cuya placa fue entregada por Américo Celado, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y Rolando Guante, miembro del Pabellón de la Fama.

Acto seguido se reconoció a la Liga del Oeste, en las personas de Ney Pellerano y sus hijos Hanley y Ney Pellerano Ruiz. Fueron homenajeados por Luis Scheker Ortiz, Rafael Villalona y José Rodríguez Conde.

Juan Niemen, Marcos Jiménez y José Pío Santana reconocieron al periodista Ramón Cuello. La placa a Valentín Pérez Terrero la entregaron Magnolia Concepción y el foto reportero Manolito Jiménez.

Luis Ramón Cordero, Julio Mon Nadal y Leo Corporan entregaron la estatuilla al veterano periodista Domingo Batista. En tanto que Luisin Mejía, William Duke, Héctor Lizardo Jorge y Juan Ortiz (Piñao) distinguieron a Manolito García Arévalo, hijo del fallecido Manuel García Costa.

Domingo Bautista

Es un veterano periodista que laboro por varios años en el vespertino El Nacional.

Abrazó el periodismo con la misión de ayudar a la juventud desde los medios de comunicación.

Batista nació en el Distrito Nacional el 18 de abril de 1954, específicamente en el barrio Gualey, sector con al que se ha mantenido unido.

Antes de su condición de comunicador, es un producto de los clubes deportivos, instituciones a las que mantenido como un apoyo constante hasta la actualidad. El homenajeado no solo vivió el deporte, lo sintió y lo ha defendido como pocos.

Antonio García Valoy

Es de los grandes profesionales del lente que ha tenido el periodismo nacional, especialmente en el área deportiva.

Desde las páginas del legendario Listín Diario, García Valoy se convirtió en un maestro del lente al poco tiempo de llegar a ese medio siendo un joven de 22 años.

Sin embargo, su labor trascendió el deporte, donde se desempeñó de 1963 al 68, y luego llegó su talento y profesionalidad a la redacción central.

Se le considera el primer gran cronista gráfico del deporte dominicano moderno, y un maestro involuntario de generaciones de reporteros gráficos.