INEFI realiza jornada de acompañamiento docente focalizado en 40 distritos educativos

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) realizó del 10 al 14 de noviembre el “Acompañamiento Docente Focalizado”, una jornada desarrollada en 40 distritos educativos de la República Dominicana seleccionados entre los 122 con menor rendimiento en el último Acompañamiento Docente Nacional en Brigada.

Durante las actividades, además de acompañar las clases de 45 minutos, se destinaron al menos otros 45 minutos para la socialización y reflexión pedagógica, solicitando a los docentes su planificación general y específica, así como otros documentos que evidenciaron su desempeño.

El acompañamiento se efectuó junto a los coordinadores pedagógicos y profesores invitados de Educación Física, quienes observaron las clases y completaron una guía de observación como parte del proceso de evaluación y mejora continua.

Con esta iniciativa, el INEFI reafirma su compromiso con la formación y el fortalecimiento continuo del cuerpo docente, impulsando estrategias que elevan la calidad de la enseñanza de la educación física en todo el país y garantizan una educación más integral, dinámica y efectiva para los estudiantes dominicanos.