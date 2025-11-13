Asociación de San Cristóbal gana la Copa Constitución de Judo

La Asociación de Judo de San Cristóbal conquistó el primer lugar de la VI Copa Constitución de Judo 2025 que se llevó a cabo el pasado sábado en las instalaciones del Colegio San Rafael, en San Cristóbal, con la participación de algo más de 200 atletas de las categorías menores.

El torneo, organizado por la Asociación de Judo de San Cristóbal, tuvo una dedicatoria especial a Dionis Wilson Ysaac, quien recibió una placa de reconocimiento en la ceremonia de inauguración.

Durante el acto de entrega de reconocimiento, la directiva de la Asociación de Judo de San Cristóbal resaltó el apoyo al desarrollo del judo y de la provincia que ha hecho Ysaac.

Los judocas de San Cristóbal sumaron un total de 1,257 puntos, producto de 12 medallas de oro, cinco de plata y siete de bronce, para alzarse con la gran Copa de Campeones.

El segundo puesto correspondió a la representación de Barahona, que acumuló un total de 332 puntos, tras conseguir tres metales de primer lugar, tres de segundo puesto y dos de tercer peldaño.

La Asociación de Judo de Monte Plata terminó en el tercer puesto, con 313 puntos, al lograr tres preseas doradas, una de plata y tres de bronce.

El cuarto lugar correspondió a la representación de San Pedro de Macorís, con 260 puntos, producto de dos metales de oro y seis de plata, en tanto que San Juan, con 243 puntos, finalizó en el quinto lugar, y el Club Deportivo Naco se apoderó del sexto escaño, con 233 puntos.

Domingo Asencio, presidente de la Asociación de Judo de San Cristóbal, resaltó la participación de las diferentes delegaciones, al tiempo que agradeció el respaldo de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), y las entidades que brindaron el apoyo para la celebración del certamen.