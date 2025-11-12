Distrito Nacional estrena el Parque Taíno, dedicado a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Alcaldía del Distrito Nacional entregó a la comunidad de Los Cacicazgos el remozado Parque Taíno, un moderno espacio público inspirado en la historia, la cultura y el espíritu deportivo que acompañará a la ciudad de Santo Domingo de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El acto inaugural estuvo encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, quien destacó que el parque representa “un punto de encuentro, convivencia y orgullo para todos los capitaleños”.

“Este espacio no pertenece a la Alcaldía, sino a cada uno de ustedes. El sentido de pertenencia es lo que garantiza que lo cuidemos y defendamos como comunidad”, expresó Mejía ante los residentes del sector.

A su llegada al acto, la alcaldesa fue recibida por Colí, la mascota de los Juegos Santo Domingo 2026, quien con sus concurrencias y colorido llamó la atención de los asistentes.

Lo que antes era una zona verde sin mayores atractivos, hoy se ha convertido en un parque completamente equipado con gimnasio al aire libre, área infantil, senderos para caminar, zona para mascotas, iluminación LED y verja perimetral.

La intervención incluyó además la restauración de un pequeño anfiteatro comunitario, destinado a actividades culturales y recreativas.

Entre sus atractivos, el nuevo Parque Taíno también presenta una escultura conmemorativa que rinde homenaje a la hermandad entre Cuba y República Dominicana, representada en las figuras de José Martí, Máximo Gómez y el cacique Hatuey, símbolos de libertad y dignidad de las Antillas.

El espacio cuenta con 1,500 metros cuadrados de aceras, 5,000 metros de grama natural y más de 80 luminarias. La ejecución forma parte del amplio programa de recuperación de áreas públicas que impulsa la gestión de Mejía, con más de 205 parques y plazas entregados en distintos puntos de la capital.

“Cada parque que inauguramos es una oportunidad para fortalecer la convivencia, la identidad barrial y la salud mental de nuestra gente”, enfatizó la alcaldesa, al resaltar el trabajo de los equipos técnicos y comunitarios que participaron en la obra.

Durante la ceremonia, Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sport, destacó el valor ambiental del proyecto, al incorporar 37 especies nativas de árboles provenientes de los países que participarán en los Juegos Santo Domingo 2026.

Asimismo, el experto en geopolítica Iván Gatón realizó una breve exposición sobre la herencia cultural de los taínos y su aporte a la identidad antillana.

Por su parte, Arturo Marroquín, gerente general de Industrias San Miguel, expresó el orgullo de la empresa por contribuir con la donación de las máquinas de ejercicios instaladas en el parque.

Con esta entrega, la Alcaldía del Distrito Nacional reafirma su compromiso de seguir dotando a la ciudad de espacios públicos seguros, sostenibles y llenos de vida, en los que el deporte, la cultura y la historia se encuentran con la comunidad.