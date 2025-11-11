Unión Deportiva de La Altagracia inicia nueva etapa con la presidencia de Snyder Zorrilla

El comunicador deportivo y dirigente deportivo higüeyano Snyder Zorrilla asumió la presidencia de la Unión Deportiva de la Provincia La Altagracia (UDEPA), para el período 2025-2029, con muchos planes y proyectos.

La ceremonia de juramentación de Zorrilla y la nueva directiva de la UDEPA que le acompañará por los próximos cuatro años, estuvo cargada de emoción, compromiso y espíritu deportivo, en un acto celebrado en el restaurante Kaelus, en el Día Nacional del Deporte.

Zorrilla asume la presidencia con una visión enfocada en la unidad, planificación y desarrollo integral del deporte altagraciano, y le acompañarán, Iván Güilamo, presidente en funciones; Ramón Terrero y Rafael Marmolejos, vicepresidentes; Frank Núñez, secretario general; Yesenia Pérez, secretaria de Actas; y Manuel Aníbal, de Organización.

Néstor Miguel, tesorero; Baldy Cabrera, secretario de Educación; Jesús Tapia, director técnico; José M. Báez, protocolo; y los vocales son John F. Ponce, Porfirio Guerrero, Rafael Firpo y Hugo Brito, quienes fueron juramentados por William Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Uniones Deportivas (FEDUDE).

También estarán los delegados municipales René Berroa (Yuma), Melvin Mingo (Verón), Bernardo Aponte (La Otra Banda) y Abel Castillo (Nisibón), y de asesor, Jorge Tavárez.

Zorrilla expresó que asume la responsabilidad con fe, humildad y compromiso en que la unidad es la clave para hacer del deporte la herramienta de transformación social y progreso.

“El deporte nos une, nos inspira y nos eleva. Cuando trabajamos juntos, La Altagracia avanza”, afirmó, y planteó que se ejecutará un Plan Deportivo Integral, creará un calendario anual de competencias, organización de campamentos y ligas escolares, y la obtención de un autobús que permita a los atletas representar con orgullo a La Altagracia en todo el país.

Zorrilla también manifestó su apoyo a la propuesta de que La Altagracia sea sede de unos Juegos Deportivos Nacionales, y adelantó la celebración de los Premios Deportivos Provinciales UDEPA, con el respaldo de la UEPAL y el Grupo Puntacana.

El acto la presentación del nuevo logo institucional de UDEPA y reconocimientos a figuras destacadas del deporte provincial como el Dr. Manuel de León Villavicencio, a quien declararon “presidente vitalicio”, en honor a su legado y contribución al desarrollo del deporte provincial, recibiendo un prolongado aplauso de pie de todos los presentes.

Entre las autoridades que asistieron a la juramentación estuvieron la gobernadora Dra. Deysi de Óleo; el vicealcalde Pablo Ávila; el alcalde distrital Alexander Rodríguez; Carlos Pons, presidente de la UEPAL; y Josías Castillo, presidente del Consejo de Regidores, entre otros.