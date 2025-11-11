Comitiva de Guadalupe presenta facilidades Centro Alto Rendimiento al Comité Olímpico Dominicano

El Comité Olímpico Dominicano (COD) recibió a una delegación del Centro de Recursos, de Experiencia y de Rendimiento Deportivo (CREPS) de Guadalupe con la intención de beneficiar en el desarrollo y preparación de los deportistas de ambos países.

La comitiva, integrada por Lydia Barfleur, Trecy Losbar, Pierre Bougeois, Eliane Portecop y Chantal Cusset, de CREPS, y Briggitte Veynel, de la Embajada de Francia, explicó los beneficios y facilidades.

Con la exposición sobre las particularidades del complejo deportivo, los representantes de CREPS dejaron las puertas abiertas para un posible acuerdo que dejará importantes beneficios a ambas partes.

El objetivo de la visita fue dar a conocer las instalaciones, programas y oportunidades que ofrece el CREPS.

El presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, destacó la importancia que tiene para el país lograr acuerdos que cooperen con el impulso de los deportistas nacionales.

“Nos comprometemos a estudiar esta presentación, la cual sería de gran beneficio para el deporte dominicano”, expresó el ingeniero Bautista.

El CREPS es una entidad que trabaja con deportistas entre los 13 y 18 años. Hasta el momento lleva a cabo un programa de desarrollo en 17 disciplinas.

Otra de las intenciones va más allá de lo deportivo, ya que también se enfoca en la preparación académica, bajo una formación inicial y continua, así como en la parte de la salud.

“Nos interesa esta cooperación tanto a nivel deportivo, pero también cooperar en la parte médica”, dijo.

Una de las intenciones del CREPS es fortalecer los lazos entre los países del Caribe, como ya lo tienen en Guyana, Santa Lucía, Cuba y otros países.

“Estamos seguros que en nuestra región podemos desarrollar un gran nivel de deportistas”, indicó Chantal Cusset, directora del CREPS.

Mientras, Eliane Portecop, encargada de gestión de relaciones internacionales de la entidad, citó, entre las misiones, acompañamiento al alto rendimiento, formación inicial y continua, así como preparación de diplomas de la juventud y deportes, al igual que salud, prevención y apoyo al envejecimiento activo.

“Estamos desarrollando los convenios con varios países y nuestro propósito es incluir a la República Dominicana en este proyecto”, destacó Cusset.

Lydia Barfleur, directora de cooperación del CRESP, dijo que “para nosotros el deporte es una vía de integración en la región y para Guadalupe, los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 es un paso importante”.