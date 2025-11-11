Alcaldía DN celebra Día Nacional del Deporte con gran festival en Domingo Savio

Con la participación de más de 500 jóvenes de la comunidad, la Alcaldía del Distrito Nacional celebró el Festival del Día del Deporte en el polideportivo Nuevo Domingo Savio, en el que se premiaron a los más destacados en varias disciplinas.

A propósito de la celebración de este día de regocijo para el deporte dominicano, la iniciativa se llevó a cabo por la Dirección de Desarrollo Comunitario, específicamente por el Departamento de Deportes, y contó con la colaboración de Comedores Económicos, Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Vitasalud, el comisionado de Béisbol, Junior Noboa, la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) y Ballet Folclórico de Cristo Rey.

En ese sentido, la medallista de judo María García dijo que “para mí es un honor estar aquí presente en esta comunidad de Domingo Savio trayendo alegría y marcado sus corazones con este evento deportivo a favor de la niñez y la juventud dominicana”.

La exatleta y directora del Departamento de Deportes valoró la jornada de recolección de plásticos que se realizó previo a la actividad, en la que se sacaron 25 mil botellitas, promoviendo así la limpieza y el cuidado al medioambiente.

Al hablar en representación de la alcaldesa Carolina Mejía, el director de Servicio Social y Desarrollo, Jensen Acosta, afirmó que esta era una celebración de los valores que los deportes inspiran en niños y jóvenes. “Cada niño que hoy participa aquí está aprendiendo valores que lo acompañarán en su vida”, resaltó.

Competencia, disciplina y reconocimiento

El evento de dos días inició con la jornada ambiental el viernes y al día siguiente los jóvenes asistieron a las competiciones en sus distintas ligas deportivas.

Los jóvenes atletas participaron en una caminata 3km y compitieron en béisbol, baloncesto, fútbol y voleibol, por lo que fueron premiados los más destacados con 240 medallas y tres trofeos. Además, se entregó utilería deportiva como guantes, balones, mallas, pitos, cronómetros, cascos, equipos de catchers.

El evento contó con exhibiciones especiales, destacando la presencia del subcampeón olímpico de taekwondo de Beijing 2018, Gabriel Mercedes, y la Selección Femenina de Balonmano que mostró su talento. También el Ballet Folclórico amenizó el acto con un baile tradicional.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de las Reinas del Caribe, quienes más allá de demostrar su talento, también ofrecieron una charla para motivar a las jóvenes que practican voleibol.

Asimismo, los atletas y entrenadores disfrutaron de un almuerzo

El evento cerró por con gran alegría, al sumarse los jóvenes a un manguerazo que ofreció el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.