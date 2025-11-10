Pabellón informa edecanes elegidos por los deportistas a ser exaltados el domingo

Los deportistas a ser exaltados dentro de la Clase Inmortal 2025 escogieron a sus respectivos edecanes para el ceremonial del domingo 16 de los corrientes que iniciará a las diez de la mañana.

Como es costumbre, los elegidos este año seleccionaron a familiares cercanos como padres, cónyuges e hijos, así como a dirigentes deportivos ligados a sus deportes.

Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, dijo que todo está listo para la celebración del Ceremonial del domingo, que tendrá como presidente de honor al empresario Manuel Estrella y va dedicado al jugador estrella de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez.

Este año serán exaltados los ex peloteros profesionales José Offerman, José Reyes y Edwin Encarnación.

Los deportes de combate serán bien representados con cuatro miembros: Joan Guzmán, Juan Carlos Jacinto, Rubel Salomón y Luis Benítez, elegidos en boxeo, judo, karate y taekwondo.

Voleibol tendrá otra reina inmortal con la otrora colocadora estrella Francia Jackson, baloncesto llevará como inmortal a Charlie Villanueva y atletismo a Wilfredo Almonte.

En el capítulo de los propulsores serán entronizados Gonzalo Mejía, en tenis de campo y en voleibol, el fallecido Beato Miguel Cruz (Miguelo), cuya exaltación la recibirá su hijo y también inmortal Cristian Cruz, elegido el año pasado.

los edacanes

Emma Mejía y Dinorah Serafina Cruz actuarán como edecanes de Gonzalo y Miguelo.

Los peloteros Offerman, Reyes y Encarnación eligieron de compañeros a María Mercedes Gertrudis de Offerman, Katherine Reyes y Jaime Díaz, respectivamente.

Joan Guzmán desfilará con el ex ministro de Deportes, Felipe -Jay- Payano; Salomón lo hará con José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate; Benítez con su hija Jennifer y Jacinto eligió al doctor Rafael Mena Canto.

Francia Jackson, quien no podrá viajar al país para recibir su exaltación, designó de representante a su madre Francisca Cabrera de la Cruz y de edecán a la inmortal en voleibol Cosiris Rodríguez.

Roberto Villanueva es el edecán de su hijo Charlie y Dante Danilo Toribio será el acompañante de Wilfredo Almonte.

Además de la dedicatoria a José Ramírez, estelar pelotero de Grandes Ligas, el Pabellón de la Fama rendirá honor a Yudelina Mejía, por la hazaña lograda el pasado mes en el Mundial de Pesas.

La petromacorisana se convirtió en la primera pesista, sin importar el género, ganadora de medalla de oro en un Campeonato Mundial. Logró este hito en la cita universal de Forde, Noruega, donde fue la subcampeona en los 81 kilogramos.

Mejia ganó el oro en la modalidad de arranque, pero además sumó preseas de plata en envión y total. Terminó con marcas de 122, 149 y 271 kilos.

Cada año la elección de los deportistas elegidos para la inmortalidad es competencia del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, en su gran mayoría; por los integrantes del Comité de Veteranos del Pabellón y los miembros de las asociaciones de cronistas deportivos nacionales.