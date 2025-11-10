Ministro de Deportes asegura que gobierno está ofreciendo apoyo total al Clásico de Béisbol

El ministro de Deportes informó que las instalaciones que se usarán para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en el país el próximo año se encuentran en un nivel de avance de un 80 a un 90 por ciento, a la vez que destacó que por primera vez en la historia de la República Dominicana y otras naciones donde se celebran este tipo de eventos, dichas edificaciones estarán concluidas antes que se inicien las competencias.

Kelvin Cruz recordó que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader ha dispuesto RD$5,000 millones en las infraestructuras deportivas a nivel nacional, las cuales servirán de escenario para ese magno evento.

Cruz destacó la conformación, por parte del mandatario, de un gran equipo de trabajo, con un Comité Organizador presidido por el periodista José Monegro, e integrado por el reconocido empresario Felipe Vicini, al igual que él, en su condición de ministro de Deportes, entre otras personalidades que tienen una destacada trayectoria.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el alto funcionario explicó que el miembro del Comité Olímpico Internacional, Luisín Mejía, en su condición de presidente de Centro Caribe Sport, es quien organiza los juegos, y al celebrarse aquí, se coordina con el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, junto a los presidentes de las distintas federaciones deportivas.

Agregó que se ha organizado un equipo idóneo para echar hacia delante los juegos, lo que obligó a reparar todas las instalaciones deportivas, para lo cual el primer mandatario dispuso la entrega de los fondos anteriormente citados para la ejecución de esos trabajos.

“A diferencia de otros tiempos, ya ahora a final de año vamos a tener un 80 o 90 por ciento de todas las instalaciones deportivas. Hasta en los más recientes Juegos Olímpicos que se celebraron en París, faltando un día para la inauguración, se escuchaban los martillazos y los pintores pitando y retirando escombros del medio y, aquí, por primera vez, entiendo que vamos a un buen ritmo para que meses antes del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tengamos todas las instalaciones deportivas listas y los atletas preparados”, detalló el ministro de Deportes.

Cruz dijo que la idea es “crear un buen ambiente para tener una buena participación como República Dominicana, y también convertirnos en anfitriones por excelencia de los países que nos van a visitar”.

“Estamos transformando el Estadio Félix Sánchez, el Virgilio Travieso Soto, Estadio de Gimnasia, Pabellón de Voleibol, Karate, es decir, todo lo que es el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este, y otras instalaciones deportivas están siendo objeto de una reconstrucción”, detalló Kelvin Cruz.

Sobre las villas deportivas, el ministro Cruz dijo que fueron remozadas recientemente, pero los atletas en esta ocasión estarán ocupando unos edificios que ha hecho una constructora privada, “y se llegó a un acuerdo para darle algunas facilidades a cambio de que alojen los atletas, y cuando concluyan puedan vender esos apartamentos a bajos costos, y al final eso significaría un ahorro importante al Estado”.

“En torno a las remociones y reconstrucciones de las obras deportivas, debo destacar el gran trabajo que ha hecho el ministro de Viviendas Carlos Bonilla, quien se ha entregado en cuerpo y alma para que esas instalaciones estén a tiempo y que cumplan con los estándares requeridos para un evento de esa envergadura”, reconoció.

Ministro de Deportes asegura que gobierno está ofreciendo apoyo total al Clásico de Beisbol del próximo año

El Gobierno está ofreciendo un apoyo total en todo lo que se requiera para que el equipo dominicano tenga una excelente participación en el Clásico de Béisbol que se llevará a cabo el próximo año, conforme lo externado por el ministro de Deportes.

“Desde ya estamos acompañando en todo el sentido de la palabra a la Federación Dominicana de Béisbol y a su presidente Juan Núñez, al gerente general del equipo Nelson Cruz y a toda la estructura que se ha articulado alrededor de este sueño”, dijo Kelvin Cruz al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

El funcionario definió el Clásico de Béisbol como un evento que llama la atención de todo el mundo, pero especialmente de los dominicanos, "que vivimos la pasión de ese deporte y tenemos la virtud de ser el segundo país del mundo mayor productor de profesionales de esa disciplina deportiva".

“Nos estamos preparando para tener una extraordinaria participación y con la ayuda de Dios traer buenos resultados del Clásico, porque tenemos las herramientas, los elementos, el material humano, y contamos con los mejores peloteros del mundo”, aseguró el funcionario.

Cruz insistió en que el gobierno está trabajando de la mano con toda la estructura del Clásico, apoyándole, acompañándole y transitando un camino conjuntamente con ellos.

“No solo el apoyo económico, también en el orden moral y humano; estar al lado de ellos en cada momento, de la alegría y la tristeza”, recalcó.

Sobre la Comisión Consultiva creada por el presidente Luis Abinader para evaluar la viabilidad de construir un nuevo Estado Quisqueya, la cual preside el doctor Jorfe Subero Isa, el ministro de Deportes, quien también forma parte de esta, dijo que se ha estado trabajando y que en el plazo de seis meses que otorgó el mandatario se le entregarán los resultados de las opiniones solicitadas.

Reconoció que en el país se requiere un estadio de beisbol más moderno, pero la decisión la tomará el jefe de Estado luego que tenga en sus manos dichos resultados.

17 de los 25 polideportivos que se construirán con fondos recuperados de corrupción se edificarán en la región Sur

El ministro de Deportes Kelvin Cruz reveló que 17 de los 25 polideportivos que se construirán con RD$2,000 millones, de los recursos recuperados por las autoridades de los casos de corrupción administrativa, serán edificados en la región Sur del país.

Cruz destacó la importancia que le da al deporte el presidente Luis Abinader, ya que, ante la carencia de recursos económicos para hacerle frente a las demandas de soluciones de servicios, el jefe de Estado optó por canalizar ese dinero a ese sector, que de paso es la mayor inversión que se ha hecho en el ministerio que dirige.

“25 municipios de los 158 que tiene el país carecen de polideportivos en los cuales los y las jóvenes puedan practicar la disciplina deportiva de su preferencia; además, un techado multiuso, aparte de ser un lugar donde se practica el deporte, es un pequeño centro de convenciones para cada uno de los territorios que lo pose”, explicó el funcionario en el programa D´Agenda.

Calificó como un crimen el hecho de que esos 25 municipios carezcan de dicho centro, a la vez que dijo sentirse honrado de que el presidente Luis Abinader haya puesto sobre sus hombros saldar esa deuda que el Estado dominicano tiene con esas demarcaciones.

“Ya tendremos un circuito en que en cada municipio de la República Dominicana, todos tendrán al menos un multiuso para competir y practicar libremente el deporte, pero de esos 25 techados multiusos hay 17 que serán reconstruidos en la región Sur”, insistió.

Aseguró que se va a hacer un acto de justicia con el Sur; llegó el momento de esa región “y vamos pronto para allá a sembrar esperanza, deporte y mente sana en cuerpo sano; también será reconstruido el estadio de beisbol de San Juan de la Maguana y los Centros Olímpicos de San Pedro de Macorís y La Vega, entre otros.

