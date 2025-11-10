La Federación de Softbol tendrá elecciones el 13 de diciembre

La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que fueron aprobados de manera unánime los informes de gestión del presidente Garibaldy Bautista, del tesorero de la entidad, y el reglamento electoral que regirá el proceso comicial pautado para el 13 de diciembre de 2025.

La asamblea tuvo lugar en el salón de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA) en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, con la presencia de los delegados de 29 de las 32 asociaciones provinciales.

Durante la jornada, Bautista presentó un informe detallado de las principales acciones desarrolladas durante el 2025, resaltando los avances logrados en materia de formación técnica, fortalecimiento institucional y expansión del softbol femenino y masculino en todo el país.

Destacó en su informe la posición alcanzada por el softbol dominicano en el ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, (WBSC), donde esta disciplina cierra el año, como una las dos únicas de conjuntos que están en el Top-10 del ranking mundial de su federación internacional.

Resaltó los logros internacionales obtenidos por las selecciones nacionales, la participación en eventos continentales y la consolidación de acuerdos con federaciones y organismos internacionales, así como la ejecución de programas de desarrollo en las diferentes regiones.

“Ha sido una gestión de crecimiento sostenido, transparencia administrativa y trabajo conjunto con las asociaciones. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo impulsar el softbol dominicano desde las bases, con inclusión, planificación y visión de futuro”, expresó Bautista durante su intervención.

El informe del tesorero, Roberto Pérez, presentado acto seguido, mostró un panorama financiero estable, con rendición detallada de ingresos y egresos.

Posteriormente, la asamblea conoció y aprobó el Reglamento Electoral con el voto favorable de 25 de las 29 asociaciones presentes, luego que se presentara la moción de eliminación del artículo 8.

Ese artículo establece que los propuestos a ocupar los puestos de Directores Regionales, deben ser miembros del Comité Ejecutivo de una de las asociaciones de su respectiva zona. Las normas que regirán los comicios, habían sido aprobadas a unanimidad en la última reunión del comité ejecutivo de la Fedosa.

El proceso eleccionario para el periodo 2025-2029, de la Fedosa, será el 13 de diciembre y estará dirigido por el Ing. José Joaquín Joga, connotado dirigente deportivo nacional; Rubén Hernández, pasado presidente del Consejo Deportivo Universitario (CAUDO), y actual Director de Deportes de la Universidad Dominicana O&M y Radhamés Tavares, presidente de la Federación Dominicana de Natación.

El reglamento establece los plazos de inscripción de candidaturas, los procedimientos de votación, la composición de la Comisión Electoral y las normas que garantizan la transparencia del proceso.