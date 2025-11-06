Salón de la Fama de Artes Marciales anuncia primeros electos; estará dedicado a Miguel Peña

El Comité Permanente del Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (SAFAMRD) dio a conocer a los primeros deportistas, en Judo, que serán exaltados en el XIV Ceremonial del Salón de la Fama de Artes Marciales 2025 que se llevará a cabo el próximo día 30 de este mes en el Auditorio del Pabellón de la Fama en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y tendrá una dedicatoria al legendario entrenador Miguel Peña.

La información la dio a conocer el presidente del Comité presidente del Comité Permanente del Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (SAFAMRD), el doctor Norberto Puello, quien estuvo acompañado del doctor Angel Ramos secretario general, ingeniero Héctor Orreilly, 1er vicepresidente y Henry Rodríguez, 2do, vicepresidente.

Se les rendirá un homenaje a un dominicano ejemplar, como lo es el maestro Miguel Antonio Peña, un hombre cuya vida fue sinónimo de disciplina, respeto y superación

Puello anunció que los primeros deportistas elegidos para ser inmortalizados en la disciplina de Judo estarán Leidi Germán, Ekers E. Raposo, Félix Lebrón y se hará un reconocimiento a César Langa por su larga trayectoria.

Comentó que en los próximos días se estarán anunciando los que serán inmortalizados en Jujutsu, en Karate, en Taekwondo y Kung Fu.

Precisó que el Ceremonial, que es esperado con ansias cada año por la familia de las Artes Marciales, se iniciará a partir de las 9:30 de la mañana. Serán invitados todas las autoridades deportivas del país, así como instituciones allegadas a las diferentes modalidades de las Artes Marciales.

“Hemos venido trabajando cada semana con suficiente para organizar y montar un Ceremonial a la altura que se merecen nuestros deportistas que serán entronizados, y reconocidos, así como las instituciones deportivas que se les reconocerá por su larga trayectoria en favor de las Artes Marciales”, dijo el doctor Norberto Puello, hablando a nombre del Comité Permanente.

Adujo que el Comité ha realizado un meticuloso trabajo de las hojas de vida en el deporte, así como en su vida personal, de los postulantes y, a partir de ahí, se llevan a cabo las elecciones.