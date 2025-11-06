Club Naco celebra X Ceremonial de la Plaza de los Immortales Naqueños

Confraternidad, amistad, anécdotas, abrazos y amor naqueño por siempre, matizaron este martes la celebración del X Ceremonial Plaza de los Inmortales Naqueños 2025, en un emotivo acto celebrado en el Salón Principal con la presencia de la familia del Club Deportivo Naco.

Fueron llevados a la Plaza de los Inmortales Naqueños 2025 los deportistas Shaderska Pérez Espinosa, en Natación, Teófilo Diek, en Judo, Pedro- Pututi- Curiel, propulsor, Jaime Alvarez Soto, en Tenis de Mesa y Ricardo Mieses Rivera (Ricky), en basket.

Todos agradecieron al Club Naco por ese reconocimiento que los llevarán guardados para siempre en sus corazones.

El acto se inició de manera formal con la entonación del Himno Nacional, que fue interpretado por la Mezzosoprano Glenmer Pérez, la Soprano Wanda Guzmán y el pianista Irving Paniagua.

Letra de Andrés Bustamante, Inmortal del Deporte de esta Plaza, música del maestro Luis Augusto Martínez.

La mesa principal de la Junta Directiva del Club Naco estuvo presidida por el presidente, el inmortal del Deporte, Marío Alvarez Soto y acompañado de Luis Brea (Vice-Tesorero y presidente del Comité Seleccionador), Madelaine Andino (Secretaria y miembro del Comité Seleccionador), Michael Alfaro (Vice- Secretario), Heidy Féliz (Vocal) . Al igual que Manuel Díaz Coronado, Director de Deportes y miembro del Comité Seleccionador.

Se presentó al grupo de atletas naqueños para recordar a los exaltados y a los nominados, futuros inmortales, sus inicios en el deporte.

Se presentó un video para agradecer a los Inmortales presentes, así como a los que ya no están con nosotros.