INEFI realiza jornada laboral en la Regional 07 de Santiago de los Caballeros

Con el objetivo de facilitar y promover la práctica deportiva como herramienta para el desarrollo integral de los estudiantes y la creación de hábitos de vida saludables, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) continuó su programa de entrega de utilería deportiva en el Centro Educativo Prof. José Raúl Cabrera Ureña, del municipio Hato del Yaque, entre otros centros educativos de la “Ciudad Corazón”.

La comitiva del INEFI también visitó el Centro Educativo Santo Hermano Miguel, del sector El Ejido, y la Escuela Peña Gómez, de Pueblo Nuevo, donde supervisaron el techado escolar construido y entregado por la institución en diciembre pasado.

Sobre el particular, el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, destacó el avance y fortalecimiento del deporte escolar en esta importante plaza del país, al tiempo que expresó su satisfacción por comprobar que las instalaciones construidas y remozadas se encuentran en óptimas condiciones, así como por el progreso de las obras actualmente en desarrollo.

Durante la visita, también se llevó a cabo el programa “Recreándome con INEFI”, dirigido por el ex atleta Alberto Ozuna, mediante el cual los estudiantes participaron en actividades recreativas y deportivas que fomentan valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la superación personal.

Rodríguez Mella resaltó que este tipo de iniciativas no solo permiten presenciar y estimular habilidades deportivas de alto nivel, sino que también fortalecen la formación integral de los alumnos a través del deporte.

En las actividades estuvieron presentes el padre Jorge Luis Torres, director del Centro Educativo Santo Hermano Miguel; Ybelina Marte, directora de la Escuela José Raúl Cabrera Ureña; Ruperto Ruck, director regional del INEFI en Santiago, entre otras autoridades y personalidades vinculadas al sector educativo y deportivo.