Dominicanos viajan a Ecuador a defender copa del Motocross de Naciones Latinoamericanas

La delegación que representará a República Dominicana en el Motocross de Naciones Latinoamericanas, del cual es el campeón, viaja este jueves a Cuenca, Ecuador, sede del evento anual, encabezada por Carlos Amiro Finke Brugal, presidente de la federación de ese deporte.

Junto a Finke Brugal, viajan los pilotos, Franklin Nogueras, Darnell Lantigua y el novel Sebastian Balbuena, quienes están preparados para el evento que reunirá crossistas de unos 20 países.

“Tenemos confianza en nuestros pilotos para una buena representación del país, somos los orgullosos campeones pues ganamos el año pasado en Guatemala, esta vez tenemos con nosotros a Franklin Nogueras, Darnell Lantigua y Sebastian Balbuena, confirmamos su calidad de triunfadores”, dijo Finke Brugal.

Nogueras es el piloto latino más destacado de la actualidad pues además de ser doble campeón nacional de las categorías superiores, tiene los títulos del motocross latinoamericano MX Open y el de Naciones Latinoamericanas, el cual ganó haciendo equipo con Lantigua y Manny Mora.

Mientras que Lantigua, además de su título de campeón de Naciones Latinoamericanas, es subcampeón nacional MX-2, es de los más experimentados, asimismo, Sebastian Balbuena, en la actualidad ha adquirido la experiencia necesaria, a pesar de su juventud, de competir con los mayores, él corre en los Estados Unidos, es de raíces dominicanas y lo prepara su padre, el experimentado Kiki Balbuena.

La competencia es en la pista internacional de Cuenca, Ecuador, la misma es regida por la Federación Internacional de Motociclismo/Latinoamérica (FIM/LA) que preside el señor Pedro Venturo.