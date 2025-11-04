Comité Organizador Juegos 2026 actualiza a los técnicos en patinaje

Poco más de una veintena de técnicos dominicanos de patinaje sobre ruedas recibieron un curso de capacitación y actualización con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Nelson Ramírez, coordinador de Capacitación de la Dirección Técnica de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, informó que unos 22 técnicos provenientes de diferentes puntos del país han recibido los conocimientos más avanzados de esa disciplina.

De estos serán seleccionados árbitros y parte del personal de apoyo para las competencias de patinaje sobre ruedas de los juegos que serán celebrados del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año en el país.

Resalta que el país “quedará en muy buenas condiciones para fortalecer su desarrollo del patinaje en todas sus modalidades”.

El curso fue celebrado del 29 de octubre al 2 de noviembre y forma parte del programa de actualización y capacitación de técnicos que lleva a cabo la Dirección Técnica de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La colombiana Anguie Tenjo fue la facilitadora del curso celebrado en el salón de reuniones del estadio olímpico Félix Sánchez.

Patinaje sobre ruedas es un deporte que tiene tres disciplinas: artístico que abarca la modalidad de libre y la danza, Skateboarding en la modalidad de Street y el de velocidad que incluye carreras de pista y circuito.