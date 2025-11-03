Alcaldesa Carolina Mejía invita a la presidenta del Comité Olímpico Internacional a Juegos del 2026

Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo y miembro del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, sostuvo este lunes un encuentro con la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, en la sede del organismo olímpico mundial en Lausana, Suiza.

Durante la reunión, Carolina estuvo acompañada de Luis Mejía Oviedo, miembro del COI y presidente de Centro Caribe Sports; Felipe Vicini, vicepresidente del Comité Organizador de los Juegos y presidente de la Comisión Organizadora de la Sesión 146 del Comité Olímpico Internacional; así como Pablo Valentín, embajador de la República Dominicana ante la Confederación Suiza.

En la reunión Carolina y los demás miembros del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entregaron a la presidenta del COI la invitación formal para asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos que se celebrará en Santo Domingo el 24 de julio de 2026.

Carolina aseguró que esta visita representa “una gran oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos entre el movimiento olímpico internacional y nuestra región, reafirmando el compromiso de la ciudad de Santo Domingo y toda la República Dominicana con los valores del deporte, la excelencia y la cooperación entre naciones”.

Kirsty Coventry, quien es la primera mujer presidenta del COI, la primera persona africana en esa posición, y medallista olímpica de Zimbabue, agradeció la invitación y mostró su entusiasmo por el trabajo de los organizadores de los Juegos en República Dominicana de cara al 2026.

Carolina reiteró su compromiso de trabajar junto al Comité Organizador, el Gobierno dominicano y las instituciones deportivas nacionales e internacionales para garantizar que los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sean una verdadera fiesta del deporte, la integración y orgullo todos los dominicanos.