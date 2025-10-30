Torneo panamericano de cadete y Open del Caribe de judo iniciará el sábado

La inauguración de la Copa Panamericana Cadete y el Open del Caribe de Judo se llevará a cabo este sábado, a las 3:00 de la tarde, en la Base Aérea de San Isidro, con la participación de delegaciones de unos 15 países.

El torneo es organizado por la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), con la coordinación de la Confederación Panamericana y la Confederación del Caribe de esa disciplina.

Las competencias preliminares de la Copa Panamericana Cadete comenzarán desde las 9:00 de la mañana, y las finales están pautadas inmediatamente finalice la ceremonia de inauguración.

El Open del Caribe tendrá lugar el domingo 2 de noviembre desde las 9:00 de la mañana, según dio a conocer el licenciado Gilberto García, presidente de la Fedojudo.

La Copa Panamericana Cadete de Judo está incluida dentro de los eventos a tomar en cuenta para la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud que tendrá lugar en el 2026 en Dakar.

Entre las personalidades que han sido invitadas para la apertura del torneo se encuentran el presidente del COD, el ingeniero Garibaldy Bautista; el ministro de Deporte Kelvin Cruz, y Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI); Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports; Felipe Vicini, titular de Creso, y José P. Monegro, presidente comité organizador Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como instituciones que siempre han dado el apoyo a la Fedojudo.