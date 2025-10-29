Integridad en el deporte: lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas

La INTERPOL y el Comité Olímpico Internacional (COI) han lanzado un Programa Mundial de

Capacitación para apoyar a países y organizaciones deportivas en la prevención e investigación de manipulaciones en competencias.

En este marco se invitaron a representantes de Guyana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Panamá,

Jamaica, México y República Dominicana a un taller regional con los siguientes objetivos:

1. Comprender los mecanismos de manipulación deportiva.

2. Definir roles de gobiernos, cuerpos de seguridad y entidades deportivas.

3. Evaluar capacidades nacionales.

4. Identificar buenas prácticas para fortalecer la cooperación nacional e internacional en la

prevención, detección y posterior sanción de manipulaciones de resultados.

Como ente rector del deporte olímpico en el país, el Comité Olímpico Dominicano está elaborando un Código de Prevención de Manipulaciones de Resultados alineado con el Global Report on Corruption in Sport de la ONU y el IOC Code of Ethics & Olympic Charter, el cual luego será adoptado por las Federaciones Deportivas Nacionales.

Este proyecto está siendo liderado por Miguel Rivera y José Antonio Mera en colaboración con la

INTERPOL y de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental.

Próximamente se organizará un taller para concientizar a los atletas, técnicos, directivos y

colaboradores sobre los riesgos de involucrarse en manipulaciones de resultados deportivos.

Todas estas acciones apuntan a una meta común: Juego limpio.