Comité Organizador de los Juegos 2026 realizará cursos para técnicos de patinaje y de halterofilia

Con el interés de formar al personal técnico y oficiales que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Comité Organizador anunció la celebración de dos cursos en los deportes de patinaje y halterofilia.

El de patinaje será celebrado del 30 de octubre al 2 de noviembre y se realizará en el Salón de Reuniones del Estadio Olímpico Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La instructora será Anguie Tenjo, de Colombia, quien fue designada por World Skate America para impartir el curso, que será de 9 a 12:30 del mediodía y de 2 a 5:00 de la tarde en su parte teórica, la cual será hasta el día 1 de octubre.

El día final, 2 de noviembre, será la prueba de campo que coincidirá con la cuarta fecha de la Copa Nacional de patinaje de velocidad de la categoría de mayores.

Este curso está dirigido a oficiales técnicos nacionales del país que tienen intención de trabajar en esas funciones durante y después de los Juegos de Santo Domingo 2026. El objetivo es formar esos técnicos.

Los dos cursos forman parte del programa de capacitación de la gerencia de deportes del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, que encabeza Bernardo Mesa.

Curso de halterofilia

El curso de levantamiento de pesas se realizará del cinco al siete de noviembre próximo y también es organizado por el Comité Organizador.

Se realizará en horario de 9:00 a 5:00 p.m. en el Salón de Reuniones del Comité Organizador, ubicado en el tercer nivel del Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Al igual que el de patinaje, este curso estará dirigido a los oficiales técnicos nacionales de halterofilia y luego el día ocho de noviembre habrá un curso taller para auxiliares de plataforma de competencia.